Sin duda, el partido de la Jornada 9 de este Apertura 2025 será el Rayados vs América, además de lo que representa, se enfrentan dos de las figuras de la Liga MX: Anthony Martial y Allan Saint-Maximin.

Pero no es la primera vez que Anthony Martial y Allan Saint-Maximin se ven las caras en una cancha. Incluso, este Rayados vs América podría ser su sexto choque.

Además, sin duda, estos son los fichajes más bomba de este torneo y que tienen varias cosas en común: ambos son franceses, jugaron en la Ligue 1 y en la Premier League.

Su calidad no se discute, pero solo el tiempo nos hará saber qué equipo fue el que se llevó la mejor contratación y qué jugador aportó más a su club. Sin duda, un gran duelo nos espera.

Rayados vs América: Así es el historial entre Anthony Martial y Allan Saint-Maximin; será su sexto choque

Como vimos, Anthony Martial y Allan Saint-Maximin se verán las caras de nueva cuenta en el Rayados vs América. Esta será su sexta ocasión que juegan una contra otro, y todo comenzó hace más de una década.

Resulta que Anthony Martial estuvo en el Mónaco y Allan Saint-Maximin en el Saint Etienne se enfrentaron dos veces, en la 2013-14, ganó el jugador de Rayados y en la 2014-15 fue un empate.

Años más tarde, en la Premier League, el delantero de Monterrey estaba en el Manchester United y el del América en el Newcastle. En la 2020-21 y en la 2021-22 ganó Martial, hasta que en el 2023, Maximin y compañía al fin pudieron ganar.

En total jugaron 5 veces, 3 las ganó el de Rayados, una el de las Águilas y un empate.

¿Anthony Martial podría jugar contra América? Recién llegó a Rayados

Las cosas son diferentes ahora, Anthony Martial y Allan Saint-Maximin tienen un plantel más parejo, pero no hay un claro favorito entre Rayados y América.

Ahora la pregunta importante, ¿Anthony Martial puede debutar con Rayados? La respuesta corta es sí, pues el mismo jugador dijo que estaba listo.

Sin embargo, el francés recién fue presentado este 19 de septiembre, por lo que aún ni siquiera entrena con el equipo. Así que, hay bajas probabilidades bajas de ver el duelo contra Saint-Maximin.