Levante vs Real Madrid es uno de los cuatro partidos con los que inicia la Jornada 6 de LaLiga, en la que los Merengues se juegan el invicto.

Levante vs Real Madrid juegan el martes 23 de septiembre en la continuación de la Jornada 6 de LaLiga.

Levante vs Real Madrid se miden en la Jornada 6 de LaLiga, en partido que inicia a las 13:30 horas, tiempo del centro de México.

La señal de SKY Sports transmitirá el partido Levante vs Real Madrid, en la Jornada 6 de LaLiga.

Partido: Levante vs Real Madrid

Fase: Jornada 6 de LaLiga

Fecha: Martes 23 de septiembre de 2025

Horario: 13:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciutat de València

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega Real Madrid a la Jornada 6 de LaLiga?

El Real Madrid ha tenido un buen arranque en LaLiga, ya que suma cinco victorias en el mismo número de partidos disputados.

Real Madrid recibió a Espanyol en la Jornada 5 de LaLiga, partido que terminó 2-0 a favor de los Merengues.

Con 15 puntos, el Real Madrid de Xabi Alonso es el líder de LaLiga, seguido por el FC Barcelona, Villarreal y Espanyol.

¿Cómo le fue a Levante en la Jornada 5 de LaLiga?

Levante, rival del Real Madrid en la Jornada 6 de LaLiga, no ha tenido el mejor inicio de temporada, pero intentará sorprender al equipo merengue.

En la Jornada 5 de LaLiga, Levante ganó al Girona, para llegar a 4 puntos en la competencia española.

Con esa cosecha de punto, Levante ocupa el lugar 16 de LaLiga, por lo que llegan en franca desventaja al partido contra Real Madrid.

Levante buscará aprovechar su localía para ligar triunfos en LaLiga.