El Mundial 2026 ha dejado varias sorpresas a lo largo del torneo y una de ellas fue la que hicieron las selecciones de África al avanzar 9 de 10 selecciones a los dieciseisavos de la Copa Mundial de la FIFA.

De las 10 selecciones que clasificaron al Mundial 2026, únicamente fue la de Túnez la que quedó fuera de la ronda de dieciseisavos de final.

Cabo Verde y República del Congo fueron las grandes sorpresas de África

Entre los equipos que avanzaron destacan potencias habituales como Marruecos, Senegal y Egipto, además de selecciones que sorprendieron por su rendimiento y capacidad para competir en escenarios de máxima exigencia.

El caso de Cabo Verde con Vozinha vestido de héroe fue especial, pues la selección africana consiguió 3 puntos en tres partidos y demostrando que puede competirle a las grandes potencias como España.

La clasificación masiva también refleja el desarrollo que ha tenido el futbol africano en las últimas décadas, pues ada vez más jugadores del continente son protagonistas en las principales ligas europeas, aportando experiencia y calidad a sus respectivas selecciones nacionales.

África hace historia: 9 de sus 10 selecciones avanzan a dieciseisavos del Mundial 2026. (Erik S. Lesser / AP Photo/Erik S. Lesser)

Selecciones de África buscarán pelear por el trofeo del Mundial 2026

Con nueve representantes instalados en la fase eliminatoria, África se convierte en uno de los grandes protagonistas del Mundial de 2026.

Ahora, el objetivo será dar el siguiente paso y pelear por llegar a las instancias más avanzadas del torneo.