Después de concluir la Fecha FIFA en la que las selecciones nacionales cumplieron partidos amistosos y oficiales, la Liga MX reinicia con la Jornada 13; te decimos horarios y canales para ver los partidos.

La recta final del torneo de Apertura 2025 de la Liga MX empezará con la Jornada 13, tras la cual solo restarán cuatro partidos para todos los equipos.

¿Cuándo reinicia la Liga MX? Horarios y canales para ver los primeros partidos de la Jornada 13

La Jornada 13 de la Liga MX reinicia el viernes 17 de octubre con tres partidos, en los que estarán involucrados equipos como Tijuana, Necaxa y San Luis, escuadras que pelean por la calificación a la Liguilla.

Viernes 17 de octubre

Puebla vs Tijuana | 19 horas | Caliente TV

Atlético San Luis vs Atlas | 21 horas | ESPN 2 y Disney+

Tigres vs Necaxa | 21 horas | Caiente TV y Canal 7

Horarios y canales para ver la continuación de la Jornada 13 de la Liga MX

El sábado 18 de octubre continuará la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, día en el que se jugarán seis partidos.

El Toluca, campeón vigente y actual líder del Apertura 2025, recibe a Querétaro en un partido que no debe representar mayor problema para los choriceros.

Sábado 18 de octubre

FC Juárez vs Pachuca | 17 horas | Caliente TV

Santos vs León | 17 horas | ViX

Toluca vs Querétaro | 17 horas | Caliente TV

Horarios y canales para ver el cierre de la Jornada 13 de la Liga MX

La visita de Pumas a Monterrey para enfrentar a Rayados, así como el Clásico Joven Cruz Azul vs América, destacan en el cierre de la Jornada 13 de la Liga MX.

Chivas continuará su camino en busca de la calificación directa a la Liguilla del Apertura 2025 en casa, cuando reciba al Mazatlán.

