Hungría y Portugal se enfrentaron este martes como parte de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, donde Cristiano Ronaldo volvió a ser diferencial con su selección a los 40 años de edad.

Una prueba más de la longevidad del Bicho, fue que en redes sociales se volvió viral una imagen en que se ve que uno de los futbolista que jugó hoy con Hungría, acompañó a Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal en un partido en el 2009.

En aquel entonces, el astro portugués ya era una estrella a nivel mundial, por lo que el hecho de que hoy en día lo siga siendo es una muestra de que lleva 16 años compitiendo en la élite del futbol.

Dominik Szoboszlai, de salir junto a Cristiano Ronaldo a enfrentarlo en un Hungría vs Portugal

Con motivo del enfrentamiento entre Hungría y Portugal en las clasificatorias de la UEFA para el Mundial 2026, en redes sociales se volvió viral una imagen del 2009 en la que Dominik Szoboszlai de niño sale junto a Cristiano Ronaldo a la cancha.

En aquel encuentro, Cristiano Ronaldo ya era capitán de Portugal, mientras que Dominik Szoboszlai era apenas un niño que comenzaba a formarse como jugador, mientras que hoy salió como capitán de la selección de Hungría.

Hoy en día, el talentoso mediocampista húngaro no solamente es el líder de su selección, sino que además es un referente del Liverpool que recientemente salió campeón de la Premier League.

Cristiano Ronaldo vuelve a ser fundamental para Portugal en victoria frente a Hungría

Con un gol de Cristiano Ronaldo, uno de Bernardo Silva y uno más de Joao Cancelo, Portugal venció 3-2 de visitante a Hungría y sumó su segunda victoria en las eliminatorias europeas para la Copa del Mundo 2026.

A pesar de que Portugal comenzó perdiendo el partido ante Hungría, Bernardo Silva fue quien lo empató y Cristiano Ronaldo le dio vuelta desde los once pasos. En la recta final del juego los húngaros lo volvieron a empatar pero Joao Cancelo le dio la victoria a los lusos.

Con esta anotación el astro portugués marcó su gol 943, por lo que solamente le faltan 57 para llegar a las mil anotaciones oficiales y todo parece indicar que no se retirará hasta conseguirlo ya sea con su selección o con su club.