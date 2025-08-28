Durante muchos años, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo dominaron el mundo del futbol profesional. Muestra de ello es la cantidad de premios individuales que ganaron, sobre todo el Balón de Oro. Pero para alcanzar todo lo que lograron, tuvieron constancia y disciplina, por lo que aquí te decimos lo que no debes hacer nunca si quieres jugar como ellos.

Y es que, si algo es cierto, es que más allá del talento natural con el que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo contaron desde siempre, siguieron reglas de cuidado personal que les han permitido seguir en activo a la edad que tienen, pero no solamente eso, son determinantes para sus actuales equipos, así que, si quieres jugar como ellos, hay cosas que no debes de hacer nunca.

Una de las cosas más importantes para un deportista de alto rendimiento como Messi y Cristiano Ronaldo es el descanso. No desvelarse y dormir bien permiten al cuerpo recuperarse del desgaste diario, por lo que esto es algo fundamental para cualquier futbolista que quiera alcanzar su mejor versión dentro del terreno de juego.

Lo que no debes de hacer para jugar como Messi y Cristiano Ronaldo

Dicho lo anterior, lo que no debes hacer si es que quieres jugar como Messi y Cristiano Ronaldo es desvelarte, trasnochar frecuentemente, no dormir al menos ocho horas diarias. Todos estos factores merman las capacidades físicas y mentales de los seres humanos, por lo que alcanzar un rendimiento optimo sería imposible.

Según numerosos expertos, un descanso adecuado permite la reparación de micro lesiones musculares que pueden llegar a surgir en los entrenamientos diarios mediante un proceso llamado síntesis de proteínas musculares. Así que, si no se tiene un descanso ideal en cuanto a tiempo y condiciones, es imposible jugar como Messi y Cristiano Ronaldo.

Por si fuera poco, dormir bien ayuda a la prevención de lesiones. El sobreentrenamiento llega a suceder cuando el cuerpo no tiene un tiempo de recuperación suficiente porque el tejido no se repara adecuadamente, lo que eleva el riesgo de algún problema muscular.

La importancia del descanso para poder jugar como Messi y Cristiano Ronaldo

Aparte de dormir la cantidad de tiempo suficiente, futbolistas como Messi y Cristiano Ronaldo han llevado durante toda su trayectoria aspectos como la recuperación muscular, relajación mental y la restauración del equilibrio tanto físico como emocional.

Messi y Cristiano Ronaldo emplean técnicas como el descanso activo que implica cuestiones como caminar o nadar, ejercicios que permiten a sus cuerpos recuperarse de los exigentes entrenamientos sin exigirles demasiado.

De igual forma, el descanso completo es fundamental porque aleja al cuerpo de cualquier rutina de alto rendimiento y con ello, el cuerpo se recupera completamente. Es por eso la importancia de uno o dos días de descanso posteriores a un partido, así como trabajos regenerativos al retomar la actividad.