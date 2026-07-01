La victoria de México en el partido contra Ecuador, no solo se festejó en territorio Nacional, pues los actores Elijah Wood y Matthew McConaughey también celebraron el logro en el Mundial 2026.

Desde sus redes sociales, Elijah Wood y Matthew McConaughey reconocieron el partido que la Selección de México dio contra Ecuador y que le dio el pase a los octavos de final.

Elijah Wood celebra la victoria de México en el partido contra Ecuador

El actor Elijah Wood, conocido mundialmente por ser Frodo Bolsón en El Señor de Los Anillos, celebró la victoria que México se llevó en su partido contra Ecuador ayer 30 de junio de 2026.

Y es que los dos goles que la Selección de México metió en su partido contra Ecuador y que le dio el pase a los octavos de final en el Mundial 2026, fue elogiada hasta por el actor de Hollywood.

Con un post en X, Elijah Wood compartió “¡Vamos México!”, luego de que Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaran los dos goles en el primer tiempo del partido.

Elijah Wood celebra a México en su victoria contra Ecuador. (@elijahwood)

Matthew McConaughey reconoce a México tras el partido contra Ecuador

Así como Elijah Wood, el actor de Dallas Buyers Club, Matthew McConaughey, también reconoció la victoria que México tuvo sobre Ecuador en el partido.

A primera hora del 1 de julio de 2026, Matthew McConaughey compartió un video donde se ve el festejo en el Ángel de la Independencia de la CDMX, tras el partido ganado por México.

Ante ello, el actor felicitó “al vecino del sur”, y alentó a que sigan adelante en el Mundial 2026.