La victoria de México sobre Ecuador en el Mundial 2026 llegó con gran celebración hasta en las redes sociales, donde los memes fueron los protagonistas de los mejores momentos entre internautas.

Tras el marco de varios hitos en la historia para la Selección Mexicana con la victoria del 2-1 ante Ecuador y que tras 40 años se logró llegar al quinto partido, además de pasar a octavos de final sin ningún gol en su contra.

Memes celebran la victoria de México sobre Ecuador

Los memes se pusieron creativos para celebrar la victoria de México sobre Ecuador con un mayor festejo que hasta algunos jugadores resultaron hasta santos tras el partido que los llevó al quinto juego en el Mundial 2026.

San Quiñones de Porres pic.twitter.com/srcE1gCrbs — Moises (@Mowgli420) July 1, 2026

Por lo que en redes se puede ver como la camiseta de la Selección Mexicana se muestra descolorida, tras las lavadas que se le han dado de tanto usarla.

Otros más en sus universos a la Avenger ya han visto la victoria de México en el Mundial 2026, pero también como es que se caen de borracho por tanto festejo.

He visto 14 millones de futuros y en todos termino pedo ✌🏼🇲🇽 pic.twitter.com/QXv6TfRbIC — 🇲🇽 México Mágico ✨ (@MexicoMagico) June 30, 2026

Mientras que el Dr. Simi no podía faltar en los memes por la victoria de México sobre Ecuador que ahora hasta bailó música clásica con ballet de lo tranquilo que se siente tras el triunfo del Tri.

Mientras los ecuatorianos lloran, los mexicanos somos estos: pic.twitter.com/vJF6sApmoL — Fryda Ramírez 𓆰𓆪 (@frydaramirez6) June 30, 2026

¿Cuándo, dónde y contra quién jugará México en su quinto partido en el Mundial 2026?

El quinto partido de México en el Mundial 2026 está programado para jugarse este próximo domingo 5 de julio a las 6:00 de la tarde en el Estadio Ciudad de México.

Por ahora la Selección Mexicana no tiene contrincante, sin embargo será quien resulte ganador del encuentro entre Inglaterra y la República del Congo.