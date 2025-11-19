El FC Barcelona sigue al acecho del liderato de LaLiga y tras el parón de la Fecha FIFA buscará acercarse a la cima; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido de los culés ante Athletic en la Jornada 13.

El FC Barcelona ganó como visitante en la Jornada 12 de LaLiga, y en la reanudación del torneo será local ante el Atheltic, el sábado 22 de noviembre.

FC Barcelona vs Athletic: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de LaLiga

El FC Barcelona es favorito para ganar los tres puntos sobre el Atheltic, y el pronóstico es que ganará el partido 3-1.

FC Barcelona vs Athletic: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de LaLiga

El FC Barcelona pondrá esta posible alineación ante Athletic, en la Jornada 13 de LaLiga,

Portero

Wojciech Szczesny

Defensas

Jules Koundé

Ronald Araújo

Alejandro Balde

Eric García

Medios

Marc Casadó

Fermín

Delanteros

Lamine Yamal

Marcus Rashford

Robert Lewandowski

Atheltic de Bilbao buscará sumar en la cancha del FC Barcelona, con esta posible alineación.

Portero

Unai Simón

Defensas

Andi Gorosabel

Dani Vivian

Aymeric Laporte

Yuri Berchiche Izeta

Medios

Iñigo Ruiz de Galarreta

Mikel Jauregizar

Álex Berenguer

Selton Sánchez

Nico Williams

Delantero

Gorka Guruzeta

FC Barcelona vs Athletic: Hora y canal paraa ver el partido de la Jornada 13 de LaLiga

DEl FC Barcelona recibirá al Athletic el sábado 22 de noviembre de 2025, a las 9:15 horas, como parte de la Jornada 13.

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Athletic, en la continuación de la Jornada 13 de LaLiga.

Partido: FC Barcelona vs Athletic

Fase: Jornada 13 de LaLiga

Fecha: Sábado 22 de noviembre de 2025

Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Spotify Camp Nou

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo quedó el FC Barcelona en la Jornada 12 de LaLiga vs Celta de Vigo?

El FC Barcelona derrotó 4-2 al Celta de Vigo en la Jornada 12 de LaLiga, para acortar distancias con el líder Real Madrid.

Con los puntos ganados en Vigo, el FC Barcelona llegó a 28 unidades, tres menos que Real Madrid, así que una combinación de resultados en la Jornada 13 le permitiría a los culés empatar a los Merengues.

¿Cuándo vuelve a jugar el FC Barcelona en la Champions League?

El FC Barcelona tendrá una semana cargada tras la Fecha FIFA, pues luego de jugar en su cancha contra Athletic, como parte de la Jornada 13 de LaLiga, reanudará su participación en Champions League.

El martes 25 de noviembre, el FC Barcelona visitará al Chelsea en la Jornada 5 de la Champions League.