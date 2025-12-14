El boxeo ha sido un deporte que ha marcado generaciones y ahora que estamos cerca de acabar el primer cuarto del siglo 21, la prestigiosa revista “The Ring” compartió el top 10 de mejores pugilistas.

Sin duda, en estos 25 años los aficionados han sido testigos de grandes pugilistas que los han emocionado con sus vibrantes batallas en las diferentes categorías de este deporte pero solo algunos han alcanzado el estatus de leyendas.

En ese sentido la revista antes mencionada encendió el debate en redes sociales al compartir su Top-10 de los mejores boxeadores del presente siglo, lista donde solo aparece un mexicano que ha sido muy criticado.

El polémico top de los mejores boxeadores del siglo 21

Las comparaciones son inevitables en el deporte y esta vez fue turno del boxeo que se metió a la polémica debido a que la revista The Ring fue la encargada de rankear a los mejores boxeadores del primer cuarto del siglo 21.

De acuerdo con dicho listado el mejor boxeador en estos 25 años del presente siglo es el estadounidense Floyd Mayweather que obtuvo un récord de 50-0 en su carrera con 37 nocauts incluidos.

El filipino Manny Pacquiao es el segundo en el Top-10 de la revista con los siguientes números: 68-8-3 y sus 39 KO’s mientras que el tercero es Terence Crawford quien hace unos meses derrotó al Canelo Álvarez.

Top-10 de mejores boxeadores del siglo 21:

Floyd Mayweather Jr. Manny Pacquiao Terence Crawford Oleksandr Usyk Naoya Inoue Román González Bernard Hopkins Vasyl Lomachenko Andre Ward Saúl ‘Canelo’ Álvarez

Solo un mexicano en el top de los mejores boxeadores del siglo 21

Como ya vimos hay The Ring compartió el Top-10 de mejores boxeadores del siglo 21, en donde el décimo lugar lo ocupa el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, el pugilista tapatío que hace unos días perdió sus títulos de supermediano.

La elección de la revista por incluir al Canelo da una muestra clara que ya es una de las máximas leyendas del boxeo mexicano en donde ha dejado una huella imborrable a pesar de las múltiples críticas que ha recibido.

Aunque el tapatío perdió en septiembre pasado su campeonato indiscutido ante Terence Crawford, su legado se mantiene intacto, tanto en el boxeo como en el deporte en general.