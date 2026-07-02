El Mundial 2026 se prepara para un duelo histórico en los dieciseisavos de final: Portugal vs Croacia.

El partido no solo definirá a un clasificado a los octavos, sino que también podría marcar el último encuentro mundialista de dos leyendas: Cristiano Ronaldo y Luka Modrić.

A sus 41 años, Ronaldo sigue siendo el líder de Portugal y máximo goleador de selecciones nacionales. Del otro lado, Luka Modrić, capitán croata y Balón de Oro 2018, encabeza una generación que llevó a su país a finales mundialistas.

Cristiano Ronaldo y Luka Modrić jugarán un partido especial en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo y Luka Modrić llegaron al Mundial 2026 como referentes absolutos de sus selecciones y con trayectorias que los han convertido en iconos del futbol internacional.

Cristiano Ronaldo, máximo goleador en la historia de las selecciones nacionales, continúa siendo el líder de Portugal y ha demostrado que sigue siendo decisivo incluso a sus 41 años.

Del otro lado estará Luka Modrić, capitán de Croacia y uno de los mediocampistas más influyentes de las últimas décadas. El Balón de Oro de 2018 ha sido el motor de una generación histórica que llevó a los croatas a disputar finales y semifinales mundialistas.

Cristiano Ronaldo apareció de manera brillante en el Mundial 2026 (Eric Gay / AP Photo/Eric Gay)

Cristiano Ronaldo o Luka Modric cerrarán su historia en los Mundiales

Más allá de los sistemas tácticos y las estrategias, Portugal y Croacia contarán con el liderazgo de dos jugadores que marcaron una era: Cristiano Ronaldo y Luka Modrić.

Cuando el árbitro señale el final del partido, uno de ellos continuará persiguiendo el sueño de alcanzar el trofeo en el Mundial 2026, mientras que el otro cerrará para siempre su historia en la máxima competencia del futbol internacional.