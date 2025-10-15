Obed Vargas fue uno de los jugadores sobresalientes de la Selección Mexicana durante su participación en el Mundial Sub-20 y sus actuaciones podrían abrirle las puertas de Europa, toda vez que ya habría equipos en el viejo continente interesados en sus servicios, puntualmente un histórico del futbol de Portugal.

Y es que según lo reportado por el periodista César Luis Merlo, actualmente Obed Vargas tiene una oferta de Seattle Sounders para renovar su contrato, pero todo apuntaría a que decidiría no hacerlo para quedar como agente libre, lo cual lo convertiría en un objetivo todavía más atractivo para este histórico de Portugal y otros clubes de Europa que le siguen la pista.

Es importante destacar que el contrato de Obed Vargas con Seattle Sounders se termina en diciembre de este año, por lo que ya podría empezar a ver cuál será el siguiente paso en su carrera a sabiendas de que en Europa ha causado interés y eso representaría un paso importante en su trayectoria como profesional.

El equipo histórico de Portugal que quiere a Obed Vargas

Según la información del mencionado periodista, el equipo histórico de Portugal que quiere a Obed Vargas es Sporting de Lisboa, quien se encuentra muy pendiente de la decisión del mediocampista con respecto a la renovación de contrato de Seattle Sounders para con base en eso, hacer una posible oferta formal.

Mientras este equipo histórico de Portugal quiere a Obed Vargas, en Seattle Sounders esperan la respuesta de Obed Vargas, quien si bien, no ha comunicado todavía su decisión definitiva, estaría hasta en un 95 por ciento convencido de no aceptar la propuesta a la espera de analizar las ofertas que lleguen tanto de Sporting de Lisboa como de otros clubes.

Y es que, si algo está claro, es que no solamente en Portugal buscan a Obed Vargas. Existen equipos de una de las ligas importantes de Europa que se han interesado en el mexicoamericano, así que en las siguientes semanas también podrían formalizar su deseo de contar con él.

Obed Vargas interesaría en la Bundesliga

Conforme a lo señalado por César Luis Merlo, a pesar de no confirmarse todavía los equipos que lo quieren, hay un interés desde la Bundesliga por Obed Vargas, quien tendría a su favor un importante aliciente en caso de ir a Alemania.

Y es que los jugadores con nacionalidad estadounidense no ocupan plaza de extranjero en la Bundesliga. Obed Vargas tiene dos nacionalidades, mexicano y norteamericano, así que este hecho generaría mayor deseo en escuadras de aquel país a sabiendas de que podrían tener a un refuerzo extranjero que no les consumiría una plaza de foráneo.

De tal forma, parece que el futuro de Obed Vargas está en Europa. El 2026 podría traer un nuevo e importante reto para su carrera dado que, como agente libre, tendrá la facilidad de elegir a donde va y que es lo más conveniente para su carrera.