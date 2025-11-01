Los boletos para asistir al Roger Center y ver la Serie Mundial estaban por los cielos por lo que algunos fans optaron por rentar una habitación del hotel de los Blue Jays que tiene una gran vista hacia el diamante.

Desde el pasado 24 de octubre arrancó la Serie Mundial 2025 donde Blue Jays y los Dodgers buscan el título de las Grandes Ligas, mismo que se definirá en un Juego 7 luego de que este viernes 31 de octubre Los Ángeles empataron la Serie.

De manera que tras confirmarse que habrá un séptimo juego con ello también se confirma que el Clásico de Otoño habría visitado en cuatro ocasiones el Roger Center mismo que cuenta con un impresionante hotel que tiene vista al campo.

El impresionante hotel de los Blue Jays con vista al estadio; precio de habitación en el Roger Center

La Serie Mundial 2025 verá actividad en cuatro ocasiones en el Roger Center, casa de los Blue Jays, ubicado en Toronto y mismo que también cuenta con un impresionante hotel que da una vista privilegiada al diamante del recinto.

Luego de la victoria de los Dodgers en el Juego 6 obligó a que el nuevo campeón de la MLB se consagre en la cuenta máxima del Clásico de Otoño y si quieres ver el Juego 7 de una manera más cómoda puedes optar por rentar una habitación en el hotel de los Blue Jays.

A través del sitio web del Toronto Marriott City Centre Hotel la búsqueda arrojó que aún quedan habitaciones disponibles para la noche del sábado 1 de noviembre, día en el que se confirmará el nuevo campeón de las Grandes Ligas.

Precios por noche en el hotel de los Blue Jays:

Habitación con 1 cama king size y vista al estadio | 219.307 pesos mexicanos

Habitación con 2 camas dobles y vista al estadio | 219.572 pesos mexicanos

Habitación grande con 1 cama king size y vista al estadio | 220.366 pesos mexicanos

Habitación grande con 1 cama tamaño queen, 1 sofá cama y vista al estadio | 220.631 pesos mexicanos

Precios para hospedarse en el Hotel de los Blue Jays para ver el Juego 7 de la Serie Mundial (captura de pantalla)

Fecha, canal y hora para ver el Juego 7 de Blue Jays vs Dodgers de la Serie Mundial

La Serie Mundial 2025 está en su punto máximo, Blue Jays tenía todo para coronarse en casa y ante su gente en el Juego 6 pero con un duelo de pitcheo magistral de Yoshinobu Yamamoto, Los Dodgers se impusieron 3-1.

Mandando así la definición del nuevo campeón de Serie Mundial a un Juego 7, donde Blue Jays buscará su tercer Título del Comisionado mientras que los Dodgers quieren su noveno campeonato de MLB y el segundo de manera consecutiva.