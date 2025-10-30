Hay hazañas en el deporte que son dignas de película de Hollywood y la que ha protagonizado Trey Yesavage es ejemplo de ello. El novato de los Blue Jays tenía menos de cinco juegos en Grandes Ligas y ha sido una de las grandes figuras de la Serie Mundial; aquí la historia deportiva del año.
Debutó un 15 de septiembre con los Blue Jays en Grandes Ligas y desde entonces su crecimiento ha sido meteórico. En postemporada mostró de lo qué estaba hecho y en la Serie Mundial ha hecho historia tras un brillante Juego 5.
El derecho de 22 años de edad fue la gran figura del Juego 5 luego de realizar una gran salida, en la que consiguió 12 ponches en 7.0 entradas de una carrera.
Trey Yesavage hizo historia en la Serie Mundial tras un extraordinario Juego 5
Trey Yesavage realizó 12 ponches en 7.0 entradas de un carrera durante el Juego 5 de la Serie Mundial entre Dodgers y Blue Jays, el juvenil lanzador superó a Don Newcombe, quien abanicó a 11 (Juego 1 del Clásico de Otoño de 1949).
El ascenso de Trey Yesavage ha sido impresionante, el lanzador de 22 años de edad, tenía menos de cinco juegos en Grandes Ligas y fue clave para que los Blue Jays ganaran la División Este de la Liga Americana.
Los récords de Trey Yesavage en la Serie Mundial Dodgers vs Blue Jays:
- Tercer lanzador más joven con al menos 10 ponches en un juego de la Serie Mundial
- Segundo lanzador más joven con al menos 10 ponches en un juego de postemporada
¿Cuándo será el Juego 6 de la Serie Mundial entre Dodgers y Blue Jays?
Con Toronto arriba por 3-2, la Serie Mundial regresará a casa de los Blue Jays de Trey Yesavage para el Juego 6 ante los Dodgers.
El Juego 6 de la Serie Mundial entre Blue Jays y los Dodgers será transmitido por ESPN, FOX, Caliente TV e Imagen.
- Juego 6: Blue Jays vs Dodgers
- Fecha: Viernes 31 de octubre de 2025
- Fase: Juego 6 de la Serie Mundial
- Hora: 6:00 p.m. (tiempo del centro de México)
- Sede: Rogers Centre
- Transmisión: Imagen TV, ESPN, FOX y Caliente TV