Hay hazañas en el deporte que son dignas de película de Hollywood y la que ha protagonizado Trey Yesavage es ejemplo de ello. El novato de los Blue Jays tenía menos de cinco juegos en Grandes Ligas y ha sido una de las grandes figuras de la Serie Mundial; aquí la historia deportiva del año.

Debutó un 15 de septiembre con los Blue Jays en Grandes Ligas y desde entonces su crecimiento ha sido meteórico. En postemporada mostró de lo qué estaba hecho y en la Serie Mundial ha hecho historia tras un brillante Juego 5.

El derecho de 22 años de edad fue la gran figura del Juego 5 luego de realizar una gran salida, en la que consiguió 12 ponches en 7.0 entradas de una carrera.

Trey Yesavage hizo historia en la Serie Mundial tras un extraordinario Juego 5

Trey Yesavage realizó 12 ponches en 7.0 entradas de un carrera durante el Juego 5 de la Serie Mundial entre Dodgers y Blue Jays, el juvenil lanzador superó a Don Newcombe, quien abanicó a 11 (Juego 1 del Clásico de Otoño de 1949).

El ascenso de Trey Yesavage ha sido impresionante, el lanzador de 22 años de edad, tenía menos de cinco juegos en Grandes Ligas y fue clave para que los Blue Jays ganaran la División Este de la Liga Americana.

Los récords de Trey Yesavage en la Serie Mundial Dodgers vs Blue Jays:

Tercer lanzador más joven con al menos 10 ponches en un juego de la Serie Mundial

Segundo lanzador más joven con al menos 10 ponches en un juego de postemporada

All TWELVE of Trey Yesavage's strikeouts tonight 👀 pic.twitter.com/ZrHqxrgUkm — MLB (@MLB) October 30, 2025

¿Cuándo será el Juego 6 de la Serie Mundial entre Dodgers y Blue Jays?

Con Toronto arriba por 3-2, la Serie Mundial regresará a casa de los Blue Jays de Trey Yesavage para el Juego 6 ante los Dodgers.

El Juego 6 de la Serie Mundial entre Blue Jays y los Dodgers será transmitido por ESPN, FOX, Caliente TV e Imagen.