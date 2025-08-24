Atlas FC recibe al Club América en la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, siendo el duelo que cerrará esta fecha del futbol mexicano.

Este duelo entre Atlas FC y Club América ha tenido grandes partidos a lo largo de la historia, sin embargo, hubo un encuentro que quedó marcado por un penal a doble toque que no contó.

Aunque en esa ocasión las Águilas se llevaron la victoria en la cancha, una serie de factores externos les hicieron perder los tres puntos.

El día en que América le anotó a Atlas un penal a doble toque y no contó

El partido entre Atlas FC y Club América durante la jornada 7 del Guardianes 2021 tuvo un episodio que quedó marcado en la memoria de los aficionados.

Bajo la dirección de Santiago Solari, el Club América visitó el estadio de Atlas FC con la intención de sumar de visitante.

Al minuto 38, el árbitro señaló penal a favor de las Águilas. Sebastián Córdova tomó la responsabilidad de mover el balón para que Henry Martín pudiera ejecutar un penal a doble toque.

A pesar de la ejecución impecable y de que el América llegó a dominar el partido en la cancha, Atlas presentó una queja formal tras el duelo.

El reclamo se centró en que Federico Viñas estaba en la banca, aunque no había sido convocado oficialmente para ese partido.

La comisión disciplinaria del torneo revisó la situación y determinó que Atlas tenía razón, invalidando el resultado del partido en la cancha y otorgando la victoria en el escritorio al equipo tapatío.

Atlas vs América: ¿Cuándo y a qué hora se enfrentarán en la Liga MX?

El próximo compromiso entre Atlas FC y Club América se jugará este domingo 24 de agosto del 2025 en el Estadio Jalisco.

Los equipos se verán las caras en la cancha con la intención de sumar puntos importantes en la Liga MX y mantener sus aspiraciones en la tabla general.