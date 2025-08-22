La Liga MX sacó un comunicado, nuevamente, en el que anuncian nuevas medidas de seguridad, luego de una Jornada 5 muy violenta en los Estadios Volcán, Akron y Puebla.

Además, dan a conocer las ‘consecuencias’ de lo sucedido en el recinto de Tigres, Chivas y Puebla. Se debe decir que no dictan ningún castigo a los clubes y todo seguirá igual.

Es decir, aunque hubo un muerto en el Cuauhtémoc no hay castigos. Y aunque hubiera, los equipos ya saben cómo darle la vuelta para no ser afectados.

Por ejemplo, la temporada pasada. Chivas fue castigado con el veto del Estadio Akron, pero lograron jugar en el Estadio Jalisco y así no perdieron dinero en las entradas.

¡De risa! Liga MX anuncia “nuevas medidas de seguridad” tras hechos violentos en el Volcán, Akron y Puebla

Ahora veamos las nuevas medidas de seguridad en todos los partidos que la Liga MX va a implementar desde esta Jornada 6. Bueno antes dejó ver las “acciones correctivas”:

Básicamente, 3 personas en el Volcán fueron detenidas, llevadas ante las autoridades y siguen bajo proceso, se cancelaron abonos a 4 personas y “la comisión disciplinaria abrió una investigación” luego de lo sucedido en el Volcán, Akron y Puebla.

Ahora las medidas de control:

Se está coordinando con las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno redoblar los operativos.

Se fortalecerán los trabajos en la generación de insumos de inteligencia que se comparten a los Clubes y Autoridades para la toma de decisiones estratégicas.

Se buscará ante las autoridades correspondientes que la violencia en estadios pueda ser tipificada legalmente como delito grave para endurecer la legislación.

FMF y LIGA MX toman nuevas medidas de seguridad para reducir la violencia en los estadios. pic.twitter.com/FkXSwsnsNM — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 22, 2025

¿Qué pasó en el Volcán, Akron y Puebla en la Jornada 5 de la Liga MX?

Desde el inicio de la Jornada 5 se vivió la violencia. En el Puebla vs San Luis una persona murió en las afueras del Estadio Cuauhtémoc, aunque la Liga MX dice que no en el estacionamiento para zafarse de la culpa.

En el Volcán, hubo un conato de bronca en las gradas y en los pasillos. Se debe decir que Tigres fue el único club que actuó y sacó un comunicado al respecto.

En el de Chivas hubo otra pelea que incluso estuvo involucrado hermano de un jugador.