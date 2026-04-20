La WWE vivió uno de sus momentos más impactantes cuando Brock Lesnar anunció su retiro tras perder ante Oba Femi en WrestleMania 42.

El combate, celebrado durante la segunda noche de WrestleMania 42, sorprendió a los fans no solo por el resultado, sino por la forma en la que Brock Lesnar decidió despedirse.

La imagen de Brock Lesnar despidiéndose en el centro del ring rápidamente se volvió viral, dejando claro que su retiro no estaba en los pronósticos.

Se nos fue John Cena, se nos fue AJ Styles... Y AHORA BROCK LESNAR ESTÁ DEJANDO SUS GUANTES Y BOTAS EN EL RING



BROCK LESNAR SE ESTÁ RETIRANDO EN #WRESTLEMANIA pic.twitter.com/2kFpLQMwFP — Netflix España (@NetflixES) April 19, 2026

Brock Lesnar cae ante Oba Femi en WrestleMania 42

La lucha entre Brock Lesnar y Oba Femi abrió la segunda noche de WrestleMania 42, generando altas expectativas.

Oba Femi dominó el enfrentamiento con autoridad y logró la victoria tras ejecutar un movimiento contundente que dejó sin respuesta a Brock Lesnar.

Con este triunfo, Oba Femi se posiciona como una de las nuevas figuras dominantes en WWE, mientras que la derrota de Brock Lesnar marca una nueva era en la industria.

El retiro de Brock Lesnar y un adiós que impacta a WWE

Tras la lucha, Brock Lesnar protagonizó uno de los momentos más emotivos de WrestleMania 42.

El gesto de Brock Lesnar de dejar las botas en el ring fue interpretado como una despedida definitiva de la WWE.

El histórico luchador recibió el respaldo del público y el reconocimiento de figuras como Paul Heyman, quien lo acompañó en el ring.

El retiro de Brock Lesnar se suma a una serie de salidas importantes en la WWE en los últimos meses, confirmando un cambio generacional dentro de la empresa.