El periodista David Faitelson reveló que Efraín Juárez habría firmado contrato para dirigir al Győri ETO, actual campeón de la liga de Hungría.

Tras perder la final de la Liga MX con Pumas, el DT mexicano recibió ofertas de clubes como Maccabi Tel Aviv y Mallorca, pero eligió al equipo húngaro.

El Győri ETO disputará la clasificación a la Champions League y eventualmente podría jugar Europa League o Conference League, retos que le interesan a Juárez.

Efraín Juárez iniciará así una nueva etapa en Europa, donde ya había desarrollado parte de su carrera como jugador.

Efraín Juárez continuará su carrera como entrenador en Europa (especial)

¿Por qué dirigirá Efraín Juárez en Europa?

Después de perder la final de la Liga MX como entrenador de Pumas, Efraín Juárez decidió no continuar su proceso como DT del club felino, y está a punto de iniciar otro en el futbol de Europa.

Sin despedirse públicamente de Pumas todavía, pero con la confirmación de su salida por parte de la directiva universitaria, Efraín Juárez se dispuso a buscar nuevo equipo.

El Győri ETO sería el nuevo equipo de Efraín Juárez

El Győri ETO, nuevo equipo de Efraín Juárez, es campeón de Hungría tras romper una sequía de 14 años coronándose en la Nemzeti Bajnokság en la temporada 2025/2026.

Fue el quinto título de liga en la historia del nuevo equipo de Efraín Juárez, y gracias a ese título disputará las fases clasificatorias previas de la Champions League 2026/2027.