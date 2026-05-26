Efraín Juárez realizó una gran temporada como entrenador de Pumas que terminó en la final de la Liga MX, y que ha despertado el interés de equipos de Europa.

El trabajo de Efraín Juárez ha atrapado la atención de equipos de Europa que se interesan por sus servicios. Desde Bélgica, Escocia y Francia buscarían al timonel mexicano.

En medio de los rumores y aclaraciones sobre el futuro de Efraín Juárez como entrenador de Pumas, el interés de equipos de Europa por sus servicios crece y podría influir al momento de tomar una decisión.

¿Qué equipos de Europa están interesados en Efraín Juárez?

Efraín Juárez ha destacado en su labor como entrenador en Colombia y México, desempeño que ha interesado a equipos de Europa, en especial de Bélgica, Escocia y Francia.

El plan de Efraín Juárez, de acuerdo a su representante David Baldwin, es cumplir su contrato vigente con el club universitario, el cual se extiende hasta diciembre de 2026, sin embargo, el interés desde Europa por él es real.

A continuación te compartimos qué equipos de Europa están interesados en Efraín Juárez:

Club Brujas y Standard de Lieja | Bélgica

Celtic de Glasgow | Escocia

Olympique de Lyon | Francia

¿Por qué aceptaría Efraín Juárez ofertas de Europa?

Efraín Juárez realizó buena parte de su carrera como jugador en Europa, además de formarse allá como entrenador, y esa sería la principal razón para aceptar una oferta ahora de equipos de esa zona del mundo.

El deseo de Efraín Juárez no es llegar directamente a España o ligas top, prefiere irrumpir y competir en escenarios como la Eredivisie de Países Bajos o la Júpiter Pro League de Bélgica.