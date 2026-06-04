Efraín Juárez anunció su salida como entrenador de Pumas de la Liga MX.

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, Efraín Juárez comunicó su salida por teléfono a la directiva de Pumas, por lo que ya no es más DT de los auriazules.

Pumas no le ofreció renovación de contrato a Efraín Juárez

El periodista René Tovar reveló las razones por las cuáles Efraín Juárez no seguirá más como entrenador de Pumas para el Apertura 2026 de la Liga MX.

Entre ellas, destaca que no hubo acercamiento para la renovación de su contrato pese a que Efraín Juárez los calificó a la final del futbol mexicano.

De igual forma, señaló que el conjunto universitario necesita refuerzos, mismos que la directiva no ha hecho lo posible por traer buenos jugadores.

“La diferencia con Antonio Sancho es irreconciliable. El poder lo va a tener el directivo, pues era un cero a la izquierda durante la gestión de Juárez”, dijo René Tovar en su cuenta de X.

Efraín Juárez no es más DT de Pumas. (quinto partido)

¿Quién sustituirá a Efraín Juárez como DT de Pumas?

La misma fuente señala que el técnico que tomaría el lugar de Efraín Juárez sería Guillermo Vázquez, quien fue el último DT en lograr el trofeo de la Liga MX en el lejano Clausura 2011.

René Tovar señala que Guillermo Vázquez es representado por Jorge Espinosa de los Monteros, que se presume también dirige a Antonio Sancho.