Pumas hizo oficial la salida de Efraín Juárez como su entrenador pese a haber llevado al equipo a la final del Clausura 2026 de la Liga MX.

A través de un comunicado, Pumas indicó que Efraín Juárez culminó su etapa como entrenador de los universitarios, sin embargo, le deseó éxito en sus futuros proyectos.

“El Club Universidad Nacional informa que Efraín Juárez, después de hablar con la directiva sobre su salida, ha concluido su etapa como director técnico de nuestro primer equipo. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos personales y profesionales”. Dice el comunicado de Pumas.

¿Por qué Efraín Juárez no se quedó en Pumas?

De acuerdo con el periodista René Tovar, Pumas no le ofreció una renovación de contrato a Efraín Juárez pese a haber clasificado a la final del Clausura 2026.

De igual forma, señaló que no existía una buena relación con el presidente deportivo de Pumas y no querían traerle refuerzos para el Apertura 2026, por lo que terminó renunciando por teléfono.

Se acabó la era de Efraín Juárez: Pumas confirma su salida. (quinto partido)

¿Cómo fue la etapa de Efraín Juárez con Pumas?

La etapa de Efraín Juárez tuvo varios altibajos con Pumas, ya que a pesar de haberlos clasificado a una final de Liga MX en el Clausura 2026, en su primer torneo no logró llegar a la Liguilla.

A inicios de 2026, los Pumas de Efraín Juárez también cayeron en la primera ronda de la Concachampions, dejando dudas sobre su gestión.

Sin embargo, en el Clausura 2026 llegó a la final contra Cruz Azul, aunque posteriormente los Pumas fueron derrotados en el Estadio Olímpico Universitario por 2-1.