El entrenador mexicano Efraín Juárez sufrió su primer revés al mando del Győri ETO de Hungría, tras quedar eliminado en la primera ronda clasificatoria de la UEFA Champions League frente al Vikingur Reykjavik de Islandia.

Pese a remontar parcialmente el marcador en el primer tiempo, el equipo húngaro terminó empatando 2-2 y quedó fuera con un global de 3-2.

Ahora, Juárez y sus dirigidos buscarán mantener vivo el sueño europeo en la UEFA Conference League, última oportunidad de competir internacionalmente esta temporada.

Győri ETO de Efraín Juárez queda fuera de la Champions League (@etofc_official)

Efraín Juárez y el Győri ETO tenían presión previo a la clasificatoria de la UEFA Champions League

El Győri ETO de Efraín Juárez ya tenía presión mucho antes de siquiera jugar esta clasificatoria de la UEFA Champions League, pues llegó al encuentro con una desventaja de 1-0.

Ante esto, Efraín Juárez y el Győri ETO plantearon un esquema netamente ofensivo con el objetivo de igualar y remontar el marcador global.

Sin embargo, el panorama se complicó al minuto 34, cuando el Vikingur Reykjavik de Islandia se adelantó en el marcador, obligando a los locales a volcarse al frente.

Logrando darle la vuelta al marcador antes de que terminara el primer tiempo, yéndose al descanso con una ventaja de 2-1 a favor del equipo dirigido por el mexicano.

No obstante, al comenzar la segunda mitad, los islandeses empataron el partido, sellando el destino de los húngaros, quienes no avanzaron a la siguiente ronda de la UEFA Champions League.

Aunque Juárez realizó cambios para intentar recuperar la ventaja, su equipo no pudo reponerse, quedando todo con un marcador de 2-2 y 3-2 en el global a favor de los islandeses.

Efraín Juárez buscará reponerse en la UEFA Conference League

Tras el fracaso en la Champions League, Efraín Juárez y el Győri ETO tendrán una última oportunidad en competencias europeas en la UEFA Conference League.

El Győri ETO de Efraín Juárez buscará un lugar en la UEFA Conference League, colocándose en la denominada Ruta de Campeones.

Para ello se enfrentarán al perdedor del partido entre el Klaksvik de las Islas Feroe y el Atert Bissen de Luxemburgo.

El equipo húngaro luchará para mantener vivo el objetivo de jugar torneos internacionales esta temporada. La Conference League es su última oportunidad, pues tampoco jugará la Europa League.