Guillermo Ochoa continúa su aventura en el futbol europeo, ahora bajo los tres postes del AEL Limassol de la Liga de Chipre; te decimos cómo quedó su equipo ante el Akritas Chlorakas.

Memo Ochoa arrancó se segundo partido en la portería del AEL Limassol, en la Liga de Chipre, reto que tomó en su intento de llegar al Mundial 2026.

Sin embargo, en cuanto a números se trata, Memo Ochoa no ha tenido el mejor inicio con el AEL Limassol, un equipo modesto en el futbol de Chipre.

Memo Ochoa hoy: ¿Cómo quedó el AEL Limassol vs Akritas Chlorakas en la Liga de Chipre

El AEL Limassol sumó una nueva derrota en la Liga de Chipre, la segunda en igual números de partidos para Memo Ochoa con su nuevo equipo.

El sábado 27 de septiembre, el AEL Limassol recibió al Akritas Chlorakas como parte de la Jornada 5 de la competencia europea.

Memo Ochoa no pudo evitar la derrota del AEL Limassol, que esta vez cayó 0-2 ante el Akritas Chlorakas, una dolorosa derrota dado que el partido lo jugaron como equipo local.

¿Cuántos goles ha recibido Memo Ochoa con su nuevo equipo en la Liga de Chipre?

Siete goles ha aceptado Memo Ochoa en los dos partidos que suma con su nuevo equipo, el AEL Limassol, luego de los tantos que recibió ante el Akritas Chlorakas en la Liga de Chipre.

La realidad es que, el objetivo de Memo Ochoa es estar en actvidad constante para recuperar el ritmo perdido después de estar sin acción.

El Mundial 2026 es la meta de Memo Ochoa, y Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana, dejó claro que tiene que jugar para ser tomado en cuenta.

¿Cuándo vuelve a jugar Memo Ochoa en la Liga de Chipre con el AEL Limassol?

Memo Ochoa y el AEL Limassol volverán a la cancha en la Jornada 6 de la Primera División de la Liga de Chipre, el sábado 4 de octubre de 2025.

El AEL Limassol de Memo Ochoa repetirá como local recibiendo al Anorthosis, en busca de los puntos que mejoren su posición.

El equipo de Memo Ochoa marcha en la décima posición de la Liga de Chipre con 4 puntos.