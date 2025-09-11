Memo Ochoa acaba de firmar un nuevo paso más en su larga carrera por Europa como futbolista tras ser contratado por AEL Limassol FC de la liga de Chipre, sin embargo, el portero mexicano podría tener un nuevo descenso.

El AEL Limassol FC es uno de los clubes más importantes de la liga de Chipre y vio en Memo Ochoa las grandes cualidades que tiene el portero de la Selección Mexicana para pelear en el torneo de ese país.

No obstante, existen señales que podrían provocar que Memo Ochoa firme un nuevo descenso, ahora con su equipo en la liga de Chipre.

Memo Ochoa podría firmar un nuevo descenso en Chipre; estas son las señales que lo advierten

El AEL Limassol FC, nuevo equipo de Memo Ochoa, es uno de los equipos más tradicionales de Chipre. Fue fundado en 1930 y es el cuarto equipo más ganador de su país.

A lo largo de su historia, el AEL Limassol FC, nuevo club de Memo Ochoa, ha conquistado 6 títulos de liga y 7 copas nacionales, pero en la última temporada, el desempeño del equipo no resultó como se esperaba.

El AEL Limassol FC tuvo una campaña para el olvido en la temporada 2024-2025 debido a que terminó en el lugar 11 de la tabla general de la liga de Chipre con solo 26 goles a favor, 46 en contra y solo 24 puntos, cinco puntos arriba del descenso.

Por lo que si Memo Ochoa quiere evitar un nuevo descenso con su equipo, tanto él y sus compañeros deberán hacer todo lo posible para tener una buena temporada, que incluso los acerque a participar en la próxima edición de las competencias europeas.

¿Cómo le va al nuevo equipo de Memo Ochoa en la liga de Chipre?

En esta temporada 2025-2026, el AEL Limassol FC de Memo Ochoa es séptimo de la clasificación general después de dos partidos disputados con solo tres puntos.

Actualmente, el equipo de Memo Ochoa, solo han marcado dos goles y misma cantidad de anotaciones recibidas.