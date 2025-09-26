¿Efecto Isaac del Toro? Luego de los éxitos que el ciclista originario de Ensenada, Baja California, ha tenido en Europa, México por fin volverá a tener una Federación de Ciclismo reconocida ante la Unión Ciclista Internacional (UCI).

En el marco del Mundial de Ciclismo de Ruta 2025, en el cual Isaac del Toro quedó en quinto lugar de la prueba contrarreloj, se llevó a cabo el Congreso de la UCI, donde por fin se reconoció a la Unión Ciclista de México ante dicho organismo.

Dicha noticia representará un gran apoyo para los ciclistas luego de los problemas que hubo con la Federación Mexicana de Ciclismo y ahora la Unión Ciclista de México será la responsable de inscribir a los ciclistas en las competencias como los Juegos Olímpicos y los Campeonatos Mundiales.

Así se dio a conocer que la Unión Ciclista de México será reconocida por la UCI

Bernardo de la Garza, presidente de la Unión Ciclista de México, fue el encargado de informar que el organismo que representa será reconocido de ahora en adelante ante la UCI en el plano internacional.

“La Unión Ciclista de México, misma que me honro en presidir, ha sido reconocida como el ente que deberá conducir los trabajos para el desarrollo del ciclismo de México bajo el paragüas de esta autoridad internacional…”, se lee en la publicación que hizo en X.

El día de hoy y en el marco del congreso de la @UCI_cycling, la Unión Ciclista de México, misma q me honro en presidir, ha sido reconocida como el ente que deberá conducir los trabajos para el desarrollo del ciclismo de México bajo el paragüas de esta autoridad internacional. pic.twitter.com/7AmVrGAiaO — Bernardo de la Garza (@bernardodlgarza) September 25, 2025

Luego de que la Federación Mexicana de Ciclismo fuera apoyada por la Conade pero no por el COM, fue suspendida por un tiempo y ahora será el organismo presidido por Bernardo de la Garza el representante de nuestro país en el ciclismo internacional.

Isaac del Toro fue captado entrenando y platicando con el mítico Tadej Pogacar

Luego de haber irrumpido en la élite del ciclismo en el Giro de Italia, una de las cuatro grandes vueltas que hay en esta disciplina, Isaac del Toro no ha dejado de cosechar éxitos a bordo de su bicicleta.

Incluso, otras figuras del ciclismo se han deshecho en elogios para Isaac del Toro y, a pesar de que tiene solamente 21 años de edad, lo ven compitiendo en la élite en los próximos años en competiciones como la Vuelta a España, el Tour de Francia y el Giro de Italia.

"Del Toro, Pogacar y Urska" de training en Ruanda. 🌈❤️😊 pic.twitter.com/hhitz6vBjv — ⚡MazaCiclismo⚡ (@RuedaPedal) September 24, 2025

Previo a la prueba del Mundial de Ciclismo de Ruta en Ruanda, el mexicano fue captado entrenando y platicando con Tadej Pogacar, quien es el vigente campeón de esta competición y es número uno del ranking mundial.