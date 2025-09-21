Ya comenzó el Mundial de Ciclismo de Ruta 2025 en Ruanda. La primera prueba fue una contrarreloj, y aunque no es la especialidad de Isaac del Toro, acaba de hacer historia.
En este Mundial de Ciclismo de Ruta 2025, ya se pueden ver nombres muy importantes como Evenepoel, o el campeón del Tour de Francia, Tadej Pogacar. Así que podremos medir el nivel real de Isaac del Toro.
En esta primera ‘etapa’, Isaac del Toro le jugó al tú por tú ante los monstruos ya mencionados y logró quedar en quinto lugar. Lo más impresionante es que quedó a 3 segundos de Pogacar, y a 4 del podio.
El campeón mundial de la contrarreloj fue Evenepoel con un tiempo de 49:46:03, que dejó a todos atrás.
Noticia en desarrollo, en breve más información