Isaac del Toro ha firmado un 2025 inolvidable en su carrera, el mexicano estuvo cerca de ganar el Giro de Italia una de las competencias más importantes del mundo y en la cual estuvo 11 días como líder.

Con apenas 21 años de edad, Isaac ha puesto el nombre de México en lo más alto y ha logrado importantes victorias que le han hecho escalar posiciones en el ranking mundial de ciclistas.

El Torito es una de las más grandes promesas en el ciclismo y está a nada de firmar un nuevo logro histórico en su carrera de llegarse a meter al Top-5 del ranking mundial.

México brilla en el ciclismo: Isaac del Toro cerca de colarse en el Top-5 del ranking mundial

Con su segundo lugar en el Giro de Italia 2025 y sus victorias en el Tour de Austria 2025, la Clásica Milán-Turín 2025 y la Vuelta a Burgos 2025, el mexicano Isaac del Toro ha sumado importantes puntos que lo han hecho escalar en el ranking mundial.

El ciclista de 21 años, ya había hecho historia al meterse al Top-10 del ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y ahora con los puntos acumulados en lo que va del año está a nada de meterse entre los cinco mejores.

Con apenas año y medio en el ciclismo profesional Isaac del Toro se coloca en el sexto lugar de la clasificación mundial de la UCI, poniéndose a solamente 197 puntos de su próximo obstáculo.

Así marcha el ranking de UCI:

Tadej Pogacar | Eslovenia 11,465 puntos Mathieu Van der | Poel Países Bajos 4,661 puntos Mads Pedersen | Dinamarca 4,510 puntos Wout Van Aert | Bélgica 3,988 puntos Primoz Roglic | Eslovenia 3,841 puntos Isaac del Toro | México | 3,644 puntos

¿Cuándo volverá a competir Isaac del Toro el mexicano que está a nada de entrar al Top-5 del ranking mundial?

El ciclista mexicano Isaac del Toro volverá a competir mañana domingo 31 de agosto cuando corra en la Clásica de Gran Bretaña 2025 en donde espera sumar puntos que lo metan al Top-5 del ranking mundial.

Luego de no competir en la Vuelta a España, el Torito volverá a la alta competencia mañana en la Clásica de Gran Bretaña que durará solo un día y tendrá un recorrido de 261 kilómetros.

Hasta la fecha, el mexicano ha conseguido tres victorias en carreras de un día y su mejor resultado fue el quinto puesto en la Clásica de San Sebastián y su segundo lugar en el Giro de Italia, por lo que ahora buscará dejar bien en alto el nombre de México en la Clásica de Gran Bretaña.