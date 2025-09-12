Edgar David Cadena, el ciclista mexicano que le sigue los pasos a su compatriota Isaac del Toro, ha disputado diversas competencias en el mundo del ciclismo y también apunta a ser uno de los mejores en el deporte.

Edgar David Cadena pertenece al equipo Petrolike y tanto él como Isaac del Toro participan en la Coppa Sabatini, donde el conocido como “El Chucky” estuvo por varios momentos a la cabeza, pero fue absorbido en los últimos kilómetros.

En este 2025, Edgar David Cadena ha participado en diversas competencias del ciclismo y una de sus participaciones más destacadas fue la carrera de Oberösterreich Rundfahrt donde quedó primero en la general.

¿Quién es Edgar David Cadena? El ciclista mexicano que le sigue los pasos a Isaac del Toro

Edgar David Cadena nació el 20 de agosto del 2000 en la Ciudad de México, es un ciclista de pista y ruta mexicano que corre para el equipo el equipo Continental UCI Petrolike, el cuál también es mexicano y fue fundado en 2022.

Edgar David Cadena es conocido como “El Chucky” y es uno de los ciclistas más destacados de México, así como su compatriota Isaac del Toro.

Edgar David Cadena ha forjado su carrera con perseverancia y superación, destacándose en las competencias más exigentes del mundo.

¿Qué edad tiene Edgar David Cadena?

Edgar David Cadena, ciclista mexicano que le sigue los pasos a Isaac del Toro, nació en el año 2000, por lo que tiene 25 años de edad.

¿Quién es la pareja de Edgar David Cadena?

Edgar David Cadena no suele compartir mucho sobre su vida privada, por lo que se desconoce si tiene pareja actualmente.

¿Edgar David Cadena tiene hijos?

Debido a su corta edad, el ciclista mexicano Edgar David Cadena, no se le conoce que tenga hijos.

¿Qué signo zodiacal es Edgar David Cadena?

Edgar David Cadena nació el 20 de agosto del 2000, por lo que su signo zodiacal es Leo.

¿En qué otros equipos ha estado Edgar David Cadena?

A nivel profesional, Edgar David Cadena ha estado en el equipo de ciclismo profesional AR Monex, Proyecto Verde-Bardiani-CSF Faizane y actualmente en Continental UCI Petrolike.

Entre sus logros más destacados está la victoria del Campeonato Mexicano de Ciclismo en Ruta 2023 y 2024.