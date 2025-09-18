Miriam Sánchez sigue consolidándose como una de las mejores velocistas del mundo y para prueba de ello acaba de avanzar a las semifinales de los 200 metros planos en el Mundial de Atletismo Tokio 2025.

La velocista poblana es actualmente la más rápida de México, pero no conforme con ese récord, quiere ir por más por lo que ahora quiere demostrar que también puede ser la mejor del mundo y está a un paso de lograrlo.

Esta fue apenas su primera participación en un Campeonato Mundial y sin duda ya logró algo histórico para el deporte mexicano ya que se convierte en la primera velocista en llegar a una semifinal.

En su primera participación en un Mundial de Atletismo, la poblana Miriam Sánchez clasificó a semifinales de los 200 metros en Tokio 2025, convirtiéndose en la primera mexicana en lograr llegar hasta esa fase.

La madrugada de este miércoles 17 de septiembre, Miriam se quedó con uno de los boletos a la semifinal del Mundial de Atletismo al quedar cuarta del heat 6 con un total de 23.01 segundos.

A las semifinales del Campeonato que se lleva a cabo en Tokio avanzaron los tres primeros lugares de cada heat y los seis mejores tiempos en general, con sus 23.01 la mexicana logró meterse como una de las mejores 24 velocistas del mundo.

¡A Semifinales 🔜👊!



Miriam Sánchez 🇲🇽 avanza a las semifinales de los 200m 🏃‍♀️ en el Mundial de Atletismo🏟️🎌



Jueves 18 de Septiembre 🗓️ 6:38 AM 🕡

Página web @WorldAthletics 💻📱pic.twitter.com/tK2aZcBznA — Fan de México🇲🇽🔜LA2028🇺🇸 (@MLosAngeles2028) September 17, 2025

¿Cuándo competirá Miriam Sánchez en las semifinales del Mundial de Atletismo?

Miriam Sánchez hizo historia este día al convertirse en la primera velocista mexicana en llegar a las semifinales en los 200 metros planos de un Mundial de Atletismo, algo que no pudieron conseguir sus antecesoras Lilian Allen, Zudikey Rodríguez y Cecilia Tamayo.

Ahora Miriam peleará por un boleto a la final del Mundial de Atletismo el día de mañana jueves 18 de septiembre aproximadamente a las 6:38am, tiempo del Centro de México.

Miriam Sánchez partirá del carril 3 del heat número 3, donde estará rodeada de velocistas experimentadas como Audrey Leduc quien ostenta los récords nacionales en los 100 y 200 metros, Thelma Davies olímpica en París 2024, Polyniki Emmanoulidou medallista de bronce en el Campeonato Europeo de Atletismo Sub23, entre otras.