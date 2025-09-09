Edson Álvarez tiene un futuro incierto en Turquía luego de que Jose Mourinho, el entrenador que pidió al mexicano, lo despidieran hace unos días, y es que pese a que ya tiene nuevo DT en el Fenerbahce, existe la incógnita de cómo pintará el futuro para el mexicano.

A través de sus redes sociales, el Fenerbahce anunció que Domenico Tedesco será el nuevo entrenador del equipo turco por los próximos dos años.

“Domenico Tedesco ha sido nombrado Director Técnico del Equipo Profesional A de Fútbol de nuestro club. El entrenador, con el que se ha llegado a un acuerdo para firmar un contrato de 2 años, estará asistido por Gökhan Gönül, uno de nuestros antiguos capitanes que vistió nuestra camiseta a rayas durante muchos años”, señaló el Fenerbahce en sus redes sociales.

El nuevo DT de Edson Álvarez en el Fenerbahce tiene una basta experiencia en el banquillo, pues pese a solo tener 39 años de edad ya ha estado en equipos como FC Erzgebirge Aue, FC Schalke 04, FC Spartak de Moscú, RB Leipzig y la Selección de Bélgica.

Edson Álvarez ya tiene nuevo DT en el Fenerbahce: ¿Cómo pinta el futuro para el mexicano?

Pese a que Edson Álvarez no estará con Jose Mourinho, el DT que lo pidió para el Fenerbahce, el futbolista mexicano podría tener una gran temporada si mantiene su nivel futbolístico.

¡Edson Álvarez ya tiene entrenador! 🔥



Fenerbahçe hizo oficial la contratación de Domenico Tedesco como su nuevo DT, en sustitución de José Mourinho, con un contrato por 2 años. pic.twitter.com/HunwdX7rMT — TNT Sports México (@tntsportsmex) September 9, 2025

Recientemente disputó la Jornada 4 de la Superliga de Turquía, en el que fue su primer partido defendiendo los colores del Fenerbahce.

Edson Álvarez arrancó como titular en el partido contra Genclerbirligi y se mantuvo en la cancha durante los 90 minutos, por lo que inició con el pie derecho su nueva aventura por Europa, y en caso de seguir así, el futuro del mexicano pinta para ser exitoso.

Edson Álvarez salió lesionado en el partido de la Selección Mexicana vs Japón

Pese a tener minutos en la Superliga de Turquía, Edson Álvarez salió lesionado en el partido de la fecha FIFA con la Selección Mexicana.

Edson Álvarez sufrió una lesión muscular y tuvo que abandonar el campo apenas a los 30 minutos de juego, por lo que ahora se desconoce cuánto tiempo estará fuera de las canchas.