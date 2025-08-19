Edson Álvarez estaría muy cerca de concretar su salida del West Ham de la Premier League para irse al Fenerbahçe de Turquía en un fichaje que en caso de concretarse sería un claro retroceso en la carrera del defensa mexicano de 27 años de edad.

A pesar de que en el Fenerbahçe, Edson Álvarez sería dirigido por nada más y nada menos que Jose Mourinho, la liga turca está al menos un escalón por debajo de la liga inglesa, que es considerada por muchos como la mejor del mundo.

Si bien el zaguero formado en el América se mantendría jugando en el viejo continente, su ritmo competitivo bajaría drásticamente y a un año del Mundial 2026, en el cual muy probablemente lo veamos como capitán de la Selección Mexicana.

Revelan que Edson Álvarez está a detalles de llegar al Fenerbahçe

De acuerdo a información compartida por el periodista Fabrizio Romano, el Fenerbahçe ha avanzado mucho en las negociaciones con el West Ham por el traspaso de Edson Álvarez en el mercado veraniego.

Luego de que Edson Álvarez fue descartado por Graham Potter para la temporada 2025/2026 con los Hammers, el Fenerbahçe se movió rápido en la ventana de transferencias y están muy cerca de cerrar su fichaje.

Edson Álvarez con la Selección Mexicana. (Carlos Ramirez / Carlos Ramirez)

El acuerdo entre West Ham y el conjunto turco sería por un año de préstamo con opción a compra y lo habrían buscado debido a que José Mourinho pidió la contratación de El Machín de forma expresa.

¿Cuál es el valor de Edson Álvarez en el mercado de fichajes?

De acuerdo a información compartida por Transfermarkt, la carta de Edson Álvarez tiene un valor de 25 millones de euros, poco más de 500 millones de pesos mexicanos, por lo que Fenerbahçe tendrá que desembolsar una gran cantidad de dinero.

Trascendió en la prensa neerlandesa que también el Ajax, club en el que Edson Álvarez jugó tras salir del América, estaba interesado en su fichaje, pero su contratación con el Fenerbahçe luce inminente.

Aunque también se rumoreaba que Borussia Dortmund estuvo interesado hace no mucho en El Machín, todo parece indicar que el capitán de la Selección Mexicana terminara en el futbol turco.