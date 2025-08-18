América hizo este lunes 18 de agosto el importante anuncio de un nuevo “refuerzo” que los pondrá a la altura de los mejores equipos del mundo y que, principalmente, resultará un aliado para la afición de las Águilas por todas las comodidades que pondrá a su disposición.

Y es que América hizo oficial su alianza con la empresa Sportian, división deportiva de Globant, la cual ahora se encargará de gestionar tanto su sitio web como su aplicación oficial, por lo que esperan que las mejoras aplicadas sean de u impacto positivo para sus seguidores.

Mejorar la interacción y la accesibilidad tanto al sitio web como a la aplicación es la misión de Sportian con el Club América. Además, tratará de reunir los aspectos de mayor interés para la gente como puede ser un acceso para la compra de boletos, productos oficiales e información de la institución.

Las nuevas funciones de la aplicación del Club América desde Sportian

Con la entrada de Sportian, el Club América ofrecerá una experiencia completa a sus aficionados, los cuales encontrarán todo lo que necesitan en un mismo lugar, esto como parte de la estrategia de fidelización de los 45 millones de aficionados que los Millonetas tienen registrados.

Acceso a compra de boletos del Club América, datos de partidos en tiempo real, catálogo de contenido multimedia y acceso a la tienda oficial, son aspectos que los aficionados azulcremas podrán tener al alcance de su mano gracias a esta alianza con Sportian.

“La unión con Globant Sportian fue un paso importante para garantizar que nuestras app y web sigan estando centradas en la afición y puedan escalar de acuerdo con las nuevas tendencias tecnológicas y las demandas de la audiencia”, dijo al respecto Héctor González Iñárritu, presidente operativo del club.

El Club América da un paso en su transformación digital: junto a Sportian, lanzamos nuestra nueva app y página web para ofrecer a la afición experiencias más completas.



📰 Entérate de más: https://t.co/k6khwaQJL8 pic.twitter.com/5d1wG5Tqwl — Club América (@ClubAmerica) August 18, 2025

Sportian se enorgullece de colaborar con el Club América

La decisión que el Club América tomó de optimizar su web y su app en colaboración con Sportian es algo que llenó de orgullo a esta empresa, así lo manifestó Álvaro Díaz Aguirre, vicepresidente de Desarrollo de Negocios Globales de Sportian.

“Es un privilegio colaborar con el Club América para conectar con una de las mayores aficiones del fútbol mundial. Nuestra plataforma Maker está diseñada para crear plataformas deportivas digitales que puedan informar y entretener a los aficionados durante toda la semana, dentro del estadio o a miles de kilómetros de distancia, dijo el directivo de Sportian.

De tal forma, América busca mantenerse a la vanguardia en todo sentido y la tecnología no es ajena a ello toda vez que se respaldaron en un gigante internacional para implementar mejoras que faciliten el contenido que presentan a sus aficionados.