El futuro de Edson Álvarez parece estar lejos del West Ham, pues luego de que el DT Graham Potter lo dejara fuera de los planes del equipo, algunos clubes han mostrado interés en fichar al mexicano.

El primero de ellos fue el Ajax, equipo al que perteneció entre 2019 y 2013, por lo que sería una gran oportunidad para que Edson Álvarez vuelva a mostrar ese nivel que lo catapultó a una de las grandes ligas del mundo como lo es la Premier League.

Ahora, el Fenerbahce se sumó al interés por el futbolista mexicano gracias a una petición expresa del entrenador José Mourinho, esto, según información de Fabrizio Romano.

¿Se queda en Europa? Nuevo equipo entra en la disputa por fichar a Edson Álvarez

De acuerdo con la fuente, el Fenerbahce ha iniciado conversaciones para fichar a Edson Álvarez como su nuevo mediocampista debido a que José Mourinho está interesado en hacerse con los servicios del seleccionado mexicano.

Fabrizio Romano señala que las conversaciones iniciaron tras el interés de otros clubes como el Ajax, por lo que aceleraron las negociaciones para ganarle el fichaje de Edson Álvarez a los de Países Bajos.

🚨🟡🔵 EXCL: Fenerbahçe open talks to sign Edson Álvarez as new midfielder, strongly wanted by José Mourinho.



Initial contacts took place as two more European clubs have made approach to sign Álvarez after Ajax interest.



Álvarez is considering his options now. No decision yet. pic.twitter.com/hAkPMuLRtw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2025

En tanto, el futbolista mexicano se toma las cosas con calma y analizará las ofertas que tiene, pues deberá tomar la mejor decisión sobre con qué equipo quiere fichar debido a que es una temporada crucial para tratar de asegurar su lugar el Mundial 2026.

Cabe mencionar que el próximo 1 de septiembre de 2025 es el final del mercado de fichajes, por lo que Edson Álvarez tiene un par de semanas para elegir al equipo que representará esta temporada y así poder ganarse un lugar en la Copa del Mundo.

¿Cuánto vale actualmente Edson Álvarez?

De acuerdo con Transfermarkt, Edson Álvarez tiene un valor actualmente de 25 millones de euros, una cantidad que se redujo en dos años debido a que el jugador de 28 años de edad se depreció en la Premier League porque no pudo responder de la mejor manera en el West Ham.

El futbolista mexicano sabe que no tendrá muchos minutos con el West Ham y por ende el club busca venderlo. La clara muestra de ello fue que en la Jornada 1 de la Premier League se quedó en la banca, por lo que es seguro que no continuará con los Hammers.