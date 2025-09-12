La NFL continúa su temporada y en la Semana 2 se miden los Filadelfia Eagles vs Kansas City Chiefs en el partido más atractivo; te detallamos el día, hora y canal para verlo.

La Semana 2 de la NFL inició con el triunfo de los Green Bay Packers, 27-18 sobre los Washington Commanders, el jueves 11 de septiembre.

Sin embargo, el partido que desde el inicio de la temporada de la NFL atrapó la atención, es Eagles vs Chefs.

Eagles vs Chiefs: Día para ver el partido de la Semana 2 de la NFL

El grueso de la Semana 2 de la NFL se jugará el domingo 14 de septiembre, y se roba la atención la visita de Eagles al emparrillado de los Chiefs de Patrick Mahomes.

Trece partidos de la Semana 2 se jugarán el domingo 14 de septiembre, dejando para el Monday Night dos duelos más.

Eagles vs Chiefs: Hora para ver el partido de la Semana 2 de la NFL

A las 14:25 horas se dará la patada inicial en el partido Eagles vs Chiefs, el domingo 14 de septiembre, como parte de la Semana 2 de la NFL.

Eagles vs Chiefs: Canal para ver el partido de la Semana 2 de la NFL

ESPN 4 y Fox Sports transmitirán el partido de la Semana 2, Eagles vs Chiefs.

Eagles vs Chiefs

Semana 2 de la NFL

Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025

Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México

Sede: Arrowhead Stadium

Canal: ESPN 4 y Fox Sports

Eagles vs Chiefs: ¿Cómo llegan las escuadras a la Semana 2 de la NFL?

En la Semana 2 de la NFL llega la “revancha” del Super Bowl más reciente, cuando Eagles visite a los Chiefs.

Jugar en Arrowhead Stadium nunca es sinónimo de partido cómodo para el rival, y menos después de la derrota de los Chiefs en la Semana 1 de la NFL.

Los Chiefs tienen a Patrick Mahomes, y eso ya es suficiente para aspirar a la victoria, la cual no se les dio en la Semana 1 vs Chargers.

Los Filadelfia Eagles abrieron la Semana 1 de la NFL con una victoria apretada sobre el Dallas Cowboys, con pizarra de 24-20.