Los Miami Dolphins tuvieron su primera victoria de la temporada en la NFL al ganarle a los New York Jets 27-21; sin embargo, el triunfo les salió bastante caro toda vez que su receptor estrella, Tyreek Hill, sufrió una escalofriante lesión al atrapar un pase de 10 yardas donde terminó con la pierna torciéndose.

Tan pronto como sucedió el hecho, los médicos atendieron al receptor estelar de los Miami Dolphins en el campo, estabilizaron su pierna y lo retiraron en camilla, mientras él aplaudía y saludaba al salir. Tyreek Hill fue llevado al hospital para estudios por imagen y evaluación posterior tras esta dramática lesión que podría hacerlo perderse el resto de la temporada en la NFL a partir de esta visita a New York Jets.

Antes de la lesión, Hill sumaba seis recepciones para 67 yardas en el encuentro. Su equipo lo descartó para lo que restaba del partido y monitoreó la gravedad del hecho, pues las primeras versiones indican una luxación de rodilla, lo que podría implicar daño en ligamentos y un proceso de recuperación largo.

La baja de Tyreek Hill es un duro golpe para Miami Dolphins

La baja de Tyreek Hill representa un duro golpe para la ofensiva de Miami Dolphins, que pierde a uno de sus elementos más explosivos en una temporada en la que buscaba consolidarse entre los mejores equipos y aspirar a la posibilidad de alcanzar los Playoffs de la NFL.

La organización de Miami Dolphins informará en los próximos días sobre el diagnóstico definitivo y el tiempo estimado de recuperación que deberá tener Tyreek Hill. Inicialmente, en el hospital le realizarán los estudios médicos correspondientes que determinen la gravedad real de la lesión que sufrió.

Cabe destacar que Tyreek Hill solamente se había perdido un partido con Miami Dolphins en las últimas cuatro temporadas de la NFL y este lunes 29 de septiembre, había tenido un arranque de partido prometedor toda vez que llevaba seis recepciones y 67 yardas recorridas.

this is the video of tyreek hill’s injury. brutal #tyreekhill pic.twitter.com/K93EgkwiAa — eagles (@jalenhurtsish1m) September 30, 2025

¿Qué hará Miami Dolphins ante la baja de Tyreek Hill?

Si bien, todavía no se confirma la gravedad de la lesión de Tyreek Hill, los Miami Dolphins pensarán en la manera de cubrir su baja y su se perdiera el resto de la temporada, Jaylen Waddle se convertirá en el receptor principal del equipo, lo que los obligaría a buscar un hombre más en esa posición para estar completos.

Es importante mencionar que Miami Dolphins tiene al receptor de segundo año, Malik Washington, quien levanta la mano como el candidato principal para integrarse de lleno al equipo. De igual forma, Nick Westbrook-Ikhine fue fichado por este equipo durante la temporada baja. De ahí podría salir el jugador que cubra el espacio que dejaría Tyreek Hill.

Miami también podría apostar por el ala cerrada Darren Waller que debutó recientemente y atrapó dos pases para anotación. Otra alternativa es el corredor De´Von Achane, quien lidera a los corredores de la NFL en recepciones y yardas recibidas desde el inicio de la temporada pasada.