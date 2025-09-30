La semana 4 de la NFL dejó una postal difícil de ignorar. En el duelo entre Cowboys y Packers, una jugada aérea terminó por convertirse en uno de los momentos más comentados del encuentro.

Los fans destacaron la recepción del Cowboys vs Packers como una de las mejores que han visto y de inmediato generó varios comentarios al respecto.

Más allá del marcador, la jugada ya circula en redes sociales como uno de los grandes momentos que ha dejado la temporada que apenas inicia.

La brutal recepción en el Cowboys vs Packers que podría ser una de las mejores de la historia

El partido de la semana 4 de la NFL entre los Cowboys y los Packers del 29 de septiembre de 2025 tuvo un momento increíble.

El Cowboys vs Packers estaba empatado 37-37 en tiempo extra, y Dallas tenía que avanzar varios metros desde su propio campo para poder anotar.

Dak Prescott, el jugador que lanza el balón, estaba siendo presionado por los defensores de los Packers. A pesar de la dificultad, lanzó un pase largo hacia sus compañeros cerca de la zona de anotación, dejando todo en sus manos.

Jalen Tolbert saltó de manera espectacular, estirando todo su cuerpo para atrapar el balón en el aire.

La recepción fue tan impresionante que muchos la consideran una de las mejores que se han visto en la historia reciente del futbol americano.

DAK PRESCOTT ARE YOU SERIOUS?!



GBvsDAL on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/mpfdL3HlKo — NFL (@NFL) September 29, 2025

Cowboys vs Packers empatan en la semana 4 de la NFL

El enfrentamiento entre Cowboys y Packers en la Semana 4 dejó un empate 40-40 que mantuvo a los fanáticos al borde del asiento durante todo el partido.

La igualdad se selló al final del tiempo extra, evidenciando la paridad entre Cowboys y Packers: dos de los equipos más icónicos de la NFL.

El AT&T Stadium fue escenario de un duelo que ya entra en los libros de historia como el segundo empate con más puntos en la liga.

La última vez que se registró un marcador similar fue en 1964, cuando Oakland Raiders y Boston Patriots empataron 43-43, aunque aquel juego no tuvo tiempo extra.