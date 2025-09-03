¿Taylor Swift en Super Bowl 2026? Roger Goodell, el comisionado de la NFL responde asegurando que ella “es bienvenida al show del Medio Tiempo”.

No cabe duda que una de las artistas más pedidas para el Show del Medio Tiempo del Super Bowl 2026, es Taylor Swift de 35 años de edad y ahora Roger Goodell de 66 años de edad, comisionado de la NFL responde ante los rumores.

¿Taylor Swift será quien encabece el Show del Medio Tiempo del Super Bowl 2026? Roger Goodell, comisionado de la NFL responde

Durante una entrevista con Roger Goodell, comisionado de la NFL, se le preguntó sobre si Taylor Swift sería la encargada del Show del Medio Tiempo del Super Bowl 2026.

Ante esto, Roger Goodell, comisionado de la NFL aseguró que Taylor Swift “es bienvenida al show del Medio Tiempo”, pues aseguró que siempre querrán tenerla:

“Ella es especial, tiene un talento especial y obviamente ella será bienvenida cuando quiera” Roger Goodell, comisionado de la NFL,

Sin embargo, cuando se le preguntó a Roger Goodell, comisionado de la NFL si es que estaba en negociaciones con Taylor Swift para el show del Medio Tiempo del Super Bowl 2026, no quiso responder.

Pues aseguró que no podía decir nada sobre eso; posteriormente se le preguntó si es que eso era un “quizás” a Taylor Swift para el Super Bowl 2026.

Ante esa pregunta, Roger Goodell, comisionado de la NFL dijo “Sí, es un quizá”, aumentando la emoción entre todos los que desean ver a Taylor Swift como parte del Show del Medio Tiempo en el Super Bowl 2026.

Swifties creen que Taylor Swift sí estará en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026

Roger Goodell, comisionado de la NFL, dio respuestas ambiguas sobre si es que Taylor Swift encabezaría el show del Medio Tiempo del Super Bowl 2026.

Aunque eso sí, aseguró que siempre será bienvenida al show del Medio Tiempo cuando ella quiera, pues reconoció su talento artístico.

Sin embargo, estas especulaciones sobre si Taylor Swift encabezará el show del Medio Tiempo del Super Bowl 2026, llegan tras el podcast que realizó junto a su ahora prometido Travis Kelce de 35 años de edad.

Pues algunos fans de Taylor Swift aseguraron que la cantante dio pistas o “easter eggs”, que sugerían que podría estar en el show del Medio Tiempo del Super Bowl 2026.

De momento no se ha negado o confirmado nada; no obstante, la invitación por parte de Roger Goodell, comisionado de la NFL está sobre la mesa.

Cabe recordar que Taylor Swift lanzará un disco nuevo el próximo 3 de octubre llamado ‘The Life of a Showgirl’, lo cual le daría también oportunidad de presentar alguna canción en el Super Bowl 2026.

Pues este evento deportivo, uno de los más importantes a nivel internacional, se llevará a cabo el próximo 8 de febrero del 2026.