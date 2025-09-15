Casi todos los dueños de la NFL son hombres, y son empresarios que no se meten mucho en lo que sucede con sus equipos en la cancha. El caso de la dueña de los Colts es muy diferente.

Muchos de ellos mantienen se les puede ver en su palco de lujo, incluso algunos parece importarles poco la plantilla de su equipos de la NFL, si no pregúntenle al jefe de jefes de los Vaqueros.

Carlie Irsay-Gordon es diferente, es una de las propietarias de los Colts, su padre Jim Isray falleció hace unos meses y heredó su equipo de NFL a sus 3 hijas.

Pero curiosamente, se le ve muy interesada, no solo en los aspectos administrativos o económicos, sino también tácticos. No ha llegado a dar órdenes como si fuera la coach, pero puede que no tarde.

Polémica en la NFL: Dueña de los Colts baja a la cancha para escuchar indicaciones del coach

Resulta que este domingo, los Colts se enfrentaron a los Broncos en la Semana 2 de la NFL. El equipo de Carlie Irsay-Gordon ganó por solo un punto en uno de los mejores encuentros del día.

Sin embargo, en un momento del partido, la dueña de los Colts, Carlie Irsay-Gordon, bajó a la cancha, se colocó los audífonos, comenzó a escuchar las indicaciones del coach Shein Steichen. No dijo nada, solo tomó nota.

Cabe destacar que ha reportado que la nueva propietaria, está más que involucrada con lo que pasa en su equipo. Parece ser que siempre está en los entrenamientos y a la hora de discutir las estrategias.

La propietaria principal de @Colts, Carlie Irsay-Gordon, desciende de su palco a la banca de su equipo a nivel de campo, y se coloca el auricular para escuchar las instrucciones de entrenadores a jugadores, tomando notas.



¿Qué te parece?pic.twitter.com/8JHYnYfFJd — Álvaro Martín (@AlvaroNFLMartin) September 15, 2025

Paso perfecto en este inicio de temporada de los Colts

No se sabe si es causalidad, o casualidad, pero en este inicio de temporada y que Carlie Irsay-Gordon es propietaria, los Colts tienen paso perfecto en la NFL.

Sí, van dos jornadas, pero es un gran inicio para los Colts, pues le ganaron a los Dolphins y a los Broncos. Su siguiente prueba serán los Titans.