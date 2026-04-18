Doriane Pin acaba de hacer historia en el automovilismo. La piloto francesa se convirtió en la primera mujer en manejar un monoplaza de Fórmula 1 de Mercedes, marcando un momento histórico en el mundo motor.

La piloto francesa, campeona de F1 Academy en 2025, se subió al Mercedes W12, el auto que usó el equipo en la temporada 2021.

Doriane Pin se convirtió en la sexta mujer del siglo en manejar un coche F1 y la segunda de esta década.

Doriane Pin va por más historia en la Fórmula 1

Doriane Pin hizo historia este fin de semana al convertirse en la primera mujer en pilotar un coche de Fórmula 1 de Mercedes, pero no se conformaría con este gran hito.

La joven piloto francesa es la flamante monarca de la F1 Academy, el máximo circuito del automovilismo para mujeres, lo que confirma un crecimiento no solo para su carrera sino para la categoría de mujeres.

Tras pilotar el Mercedes W12 en el circuito de Silverstone de Inglaterra, crece la posibilidad de verla en una sesión de práctica libre en el Gran Premio de la Gran Bretaña de este año, el cual se llevará a cabo del viernes 3 al domingo 5 de julio.

Doriane Pin con Toto Wolff

Doriane Pin y otras mujeres que han pilotado un F1

Doriane Pin sigue su carrera como piloto de Formula 1. Después de ganar el título de la F1 Academy, pasó a ser piloto de desarrollo para Mercedes.

Hizo historia al pilotar el Mercedes W12 y se espera que ahora pueda aparecer en una sesión de prácticas libres esta misma temporada.

Doriane Pin se convirtió en la sexta mujer del siglo en pilotar un coche de Fórmula 1, la segunda en esta década.

La francesa se une a nombres de otras mujeres que también han hecho historia en el automovilismo, comenzando por Maria Teresa de Filippis, quien en 1950 corrió en la Fórmula 1 con Maserati.

Lella Lombardi ha sido la más exitosa, pues es la única mujer que ha sumado puntos en F1 (temporada 1975).

En tiempos más recientes, Sarah Fisher, Katherine Legge, Susie Wolff y Jessica Hawkins también hicieron historia.