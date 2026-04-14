El automovilismo nacional continúa en expansión y Grupo Andrade, encabezado por Ángel Mieres Zimmermann, apuesta por fortalecer su presencia en las pistas con su escudería Alessandros Racings, que compite en distintas categorías durante la temporada 2026.

Con respaldo del Heraldo Media Group, Fipresta, Gestomex y Global Jet, el equipo participa en campeonatos como la NASCAR México Series, Trucks México Series, la Challenge Series y la Copa TC2000, consolidando un proyecto con alcance nacional.

Grupo Andrade celebra 100 años y refuerza apuesta por el automovilismo

La temporada arrancó el 15 de marzo en el Súper Óvalo Potosino, donde la escudería logró resultados competitivos. Posteriormente, el 29 de marzo, en el Súper Óvalo Chiapas, el piloto Santiago Cruz consiguió la pole position en Trucks México Series con un tiempo de 27.431 segundos, destacando como uno de los talentos emergentes del campeonato.

El impulso deportivo coincide con el centenario de Grupo Andrade, empresa fundada en 1926 por Antonio Fernández Andrade con la apertura de Ford Automotriz Tuxpan. Actualmente, opera bajo la dirección de Ángel Mieres Zimmermann. Además, la compañía cuenta con más de 60 distribuidoras en el país con ventas que superan las 45 mil unidades al año.

Grupo Andrade celebra 100 años impulsando talento del automovilismo mexicano (cortesía)

De acuerdo con Grupo Andrade, el automovilismo representa una plataforma para impulsar el talento mexicano y fortalecer el crecimiento del deporte motor en el país. Este auge también se relaciona con el impacto internacional de pilotos como Sergio Pérez, quien ha incrementado el interés de nuevas generaciones.

“Este 2026 es un año significativo para nosotros, ya que Grupo Andrade cumple 100 años de historia. A lo largo de este tiempo hemos buscado impulsar proyectos que promuevan el talento mexicano, y el automovilismo ha sido uno de esos espacios” Ángel Mieres Zimmermann, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GRUPO ANDRADE

El calendario de Alessandros Racing sigue en el Speed Fest los días 1 y 2 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, seguido del Endurance 500 el 3 de mayo. También destacan el Gran Premio Pedro Rodríguez en junio y otras fechas programadas en Puebla, Yucatán y Ciudad de México.

Grupo Andrade celebra 100 años impulsando talento del automovilismo mexicano (cortesía)

Con estas participaciones, Alessandros Racing busca consolidar resultados en pista y fortalecer el desarrollo del automovilismo mexicano, respaldado por el crecimiento y la trayectoria de Grupo Andrade en su aniversario 100.