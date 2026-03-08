El día por fin llegó y Checo Pérez regresó a las pistas de la Fórmula 1, pero en esta ocasión lo hizo conduciendo un Cadillac con el que obtuvo la posición número 16.

Aunque durante el fin de semana hubieron algunos problemas con Cadillac, Checo Pérez fue capaz de controlar el monoplaza a lo largo de las 58 vueltas del GP de Australia de la Fórmula 1.

Sin embargo, su coequipero, Valtteri Bottas, no corrió con la misma suerte y tuvo que abandonar la carrera antes de que finalizara la competencia.

Resultados del GP de Australia (Captura de pantalla)

¿Quién ganó la primera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1?

Aunque Checo Pérez se quedó muy lejos del podio, el GP de Australia tuvo un claro ganador y ese fue George Russell, piloto de Mercedes.

El piloto británico obtuvo la primera victoria del año y fue acompañado en el podio por su coequipero, Kimi Antonelli, y el piloto de Ferrari, Charles Leclerc.

El desarrollo de la carrera tuvo varias complicaciones, las cuales se vieron reflejadas en los 6 abandonos que ocasionaron la aparición del virtual safety car en más de una ocasión.

Resultados del GP de Australia (Captura de pantalla)

¿Cuándo será la próxima carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1?

Checo Pérez ya conoce su próxima cita en la Fórmula 1 y será en el GP de China programado del 12 al 15 de marzo del 2026.

En este fin de semana, Cadillac intentará resolver los problemas que surgieron durante el GP de Australia y recolectar información valiosa para Checo Pérez y Valtteri Bottas,