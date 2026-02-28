A unos meses del inicio del Mundial 2026, los conflictos armados entre los países de Irán y Estados Unidos, han puesto en suspenso la presencia de la selección asiática en la Copa del Mundo.

Mehdi Tag, presidente de la Federación de Futbol de Irán, advirtió que con lo sucedido y los ataques que han sufrido por parte de Estados Unidos, es poco probable mirar que la selección participe en el Mundial 2026.

Tras conflictos armados suspenden liga de futbol en Irán

En declaraciones hechas a la televisión pública local, el dirigente del futbol de Irán expresó su sentir rumbo al Mundial 2026.

“Con ese ataque de Estados Unidos es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso” Mehdi Tag, presidente de la Federación de Futbol de Irán

Mehdi Taj confirmó además, que la liga iraní se ha suspendido hasta nueva orden debido a los problemas sociales que enfrenta el país.

La realidad es que, el nuevo conflicto armado se suma a la negativa de visas que algunos delegados de la Federación, así como jugadores y miembros del cuerpo técnico recibieron por parte de Estados Unidos.

Postura de la FIFA respecto a la presencia de Irán en el Mundial 2026

Rumbo al Mundial 2026, la FIFA monitoreará los acontecimientos en Irán tras el inicio de una acción militar por parte de Estados Unidos.

Con el lanzamiento de ataques con misiles por parte de Estados Unidos a Irán, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, dijo que la situación seguirá siendo monitoreada.

“Tuvimos una reunión y es prematuro hacer comentarios en detalle, pero seguiremos de cerca los acontecimientos en torno a todos los temas en todo el mundo”. Mattias Grafstrom, secretario general de la FIFA

¿En qué grupo del Mundial 2026 está integrado Irán?

Irán se clasificó para el Mundial 2026 y quedó en el Grupo G junto a Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto.

La selección de Irán enfrentará sus tres partidos en Estados Unidos. Ante Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles; frente a Egipto en Seattle.

Irán tiene posibilidades de enfrentar con Estados Unidos en los 16avos de final de Mundial 2026, si ambas selecciones quedan en segundo lugar de su sector.