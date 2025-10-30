Blue Jays vs Dodgers reanuda la Serie Mundial de Grandes Ligas con el Juego 6; te damos la hora y canal para ver el playball en el Rogers Centre, el viernes 31 de octubre.

Luego de los tres duelos de la Serie Mundial de las Grandes Ligas celebrados en Los Ángeles, la actividad reinicia con el Juego 6 en el que los Blue Jays de Alejandro Kirk recibirán a los Dodgers.

Dodgers vs Blue Jays: Hora para ver el Juego 6 de la Serie Mundial de Grandes Ligas

El playball del Juego 6 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, Dodgers vs Blue Jays, se cantará en punto de las 18 horas, tiempo del centro de México, con el mexicano Alejandro Kirk en la receptoría de Toronto.

Dodgers vs Blue Jays: Canal para ver el Juego 6 de la Serie Mundial de Grandes Ligas

Las señales de ESPN, FOX, Caliente TV e Imagen transmiten la Serie Mundial de las Grandes Ligas, Dodgers vs Blue Jays, misma que continuará con el Juego 6.

Evento: Serie Mundial de las Grandes Ligas

Fecha: Viernes 31 de octubre de 2025

Fase: Juego 6 de la Serie Mundial

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Rogers Centre

Transmisión: Imagen TV, ESPN, FOX y Caliente TV

THE TORONTO @BLUEJAYS ARE ONE WIN AWAY FROM GLORY 🏆 pic.twitter.com/HSlD7t7rgM — MLB (@MLB) October 30, 2025

Blue Jays vs Dodgers: ¿Cómo quedó el Juego 5 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas?

Dodgers vs Blue Jays se enfrentaron este miércoles 29 de octubre en el Juego 5 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas donde la novena canadiense se impuso 6-1 a Los Ángeles en el Dodger Stadium.

El pitcheo de Trey Yesavage fue magistral, lanzando 7 entradas y ponchando a 12, mientras que la ofensiva canadiense fue oportuna para frenar a los vigentes campeones que así se ponen a un paso de la gloria.

Ahora la Serie Mundial regresa a Toronto, donde los Blue Jays tendrán la gran oportunidad de ganar el Trofeo del Comisionado por primera vez en más de 30 años.

¿Quién es favorito para ganar la Serie Mundial de las Grandes Ligas?

Antes de iniciar la Serie Mundial 2025 de las Grandes Ligas, los Ángeles Dodgers eran los grandes favoritos para ganar el campeonato sobre los Toronto Blue Jays; ahora, tras 5 juegos, todo cambió.

Dodgers busca su novena corona para convertirse en la primera novena desde los Yankees en 1998, 1999 y 2000, en ganar la Serie Mundial en años consecutivos.

La Serie Mundial 2025 es inédita, y los Blue Jays no habían llegado a esta fase desde que se coronaron en años consecutivos en 1992 (ante los Bravos) y 1993 (ante los Filis).