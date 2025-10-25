Dodgers vs Blue Jays de Alejandro Kirk continúan las acciones de la Serie Mundial de las Grandes Ligas con el Juego 2; te damos la hora y canal para ver el playball en el Rogers Centre de Toronto, el sábado 25 de octubre.

Después de vencer en siete juegos a los Mariners para coronarse en la Liga Americana, los Blue Jays enfrentan un reto mayor llamado Dodgers, que barrió a los Brewers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Tras el Juego 1 de la Serie Mundial, con gran participación del mexicano Alejandro Kirk, los Blue Jays demostraron que vencer al favorito Dodgers no es imposible, aunque el camino aún es muy largo.

Dodgers vs Blue Jays: Hora para ver el Juego 2 de la Serie Mundial de Grandes Ligas

El playball del Juego 2 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, Dodgers vs Blue Jays, se cantará en punto de las 18 horas, tiempo del centro de México.

Dodgers vs Blue Jays: Canal para ver el Juego 2 de la Serie Mundial de Grandes Ligas

Las señales de ESPN, FOX, Caliente TV e Imagen transmiten la Serie Mundial de las Grandes Ligas, Dodgers vs Blue Jays, misma que continuará con el Juego 2.

Evento: Serie Mundial de las Grandes Ligas

Fase: Juego 2 de la Serie Mundial

Horario: 18 horas, tiempo del centro de México

Sede: Rogers Centre, Toronto

Transmisión: Imagen TV, ESPN, FOX y Caliente TV

Dodgers vs Blue Jays: ¿Cómo quedó el Juego 1 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas?

Dodgers vs Blue Jays se enfrentaron el viernes 24 de octubre en el Juego 1 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, duelo celebrado en el Rogers Centre de Toronto, Canadá.

Con una gran actuación del mexicano Alejandro Kirk, quien se convirtió en el primer mexicano en conectar cuadrangular en una Serie Mundial de Grandes Ligas, los Blue Jays tomaron ventaja 1-0 en el Clásico de Otoño, con pizarra de 11-4.

Alejandro Kirk, receptor nacido en Tijuana, pegó tres imparables, produjo dos anotaciones y anotó tres veces en la victoria de los Blue Jays.

Los dos primeros juegos de la Serie Mundial fueron programados para disputarse en la casa de los Blue Jays.

La serie se trasladará a Los Ángeles para los Juegos 3 (27 de octubre), 4 (28 de octubre) y, de ser necesario, el 5 (29 de octubre).

El Juego 6 se jugaría en Halloween, de regreso en Toronto, y el Juego 7, el 1 de noviembre.

¿Quién es favorito para ganar la Serie Mundial de las Grandes Ligas?

Los Ángeles Dodgers siguen siendo favoritos para ganar la Serie Mundial de las Grandes Ligas, sobre los Toronto Blue Jays, en un compromiso que se definirá cuando una de las novenas gane 4 de 7 duelos posibles.

Dodgers tiene la mira puesta en su novena corona y en convertirse en el primer equipo desde los Yankees en 1998, 1999 y 2000, en ganar la Serie Mundial en años consecutivos.

La Serie Mundial 2025 será inédita, y los Blue Jays no habían llegado a esta fase desde que se coronaron en años consecutivos en 1992 (ante los Bravos) y 1993 (ante los Filis).