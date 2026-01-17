Diego Castelo empieza a abrirse paso en el radar del béisbol profesional tras concretar su llegada a Padres de San Diego, equipo de la MLB.

La firma de Diego Castelo con los Padres de San Diego no solo representa un paso importante en su joven carrera, sino también un logro destacado para el béisbol mexicano.

El acuerdo con San Diego le otorgó un bono de 1 millón de dólares (17.6 millones de pesos mexicanos), el segundo más alto del periodo internacional del equipo.

Diego Castelo (Cortesía)

Diego Castelo, la nueva joya mexicana que acaba de firmar con los Padres de San Diego

Diego Castelo, lanzador zurdo originario de Ciudad Obregón, Sonora, concretó su ingreso a la MLB al firmar este viernes 16 de enero con los Padres de San Diego.

El camino de Diego Castelo comenzó en la Academia de Beisbol del Pacífico, en Mazatlán, Sinaloa, donde se formó desde 2022 bajo la dirección de los hermanos Juan José y Erick Ernesto Arellano Hernández.

“Es muy bonito y gratificante, pero a la vez, representa una gran responsabilidad, porque nosotros, como organización que confiamos en ti, sabemos que es un gran paso para ti”, expresó Juan José Arellano Hernández durante la firma.

William McLaughlin, scout de San Diego, comentó: “Ha sido un proceso muy largo; la primera vez que vimos a Diego fue hace cuatro años. No ha sido un camino fácil y lo hemos visto en muchos eventos. Estamos contentos de que llegara el día”.

“Me siento muy feliz de cumplir una parte de mis sueños; trabajé mucho para estar aquí”, declaró Castelo.

Diego Castelo, nueva joya mexicana, firma con los Padres de San Diego (Cortesía)

¿Quién es Diego Castelo, mexicano que firmó con los Padres de San Diego?

Diego Castelo, lanzador zurdo de 16 años originario de Sonora, México, firmó con los Padres de San Diego.

Considerado uno de los prospectos más prometedores de México y Latinoamérica, Diego Castelo ha llamado la atención por su madurez a tan corta edad.

Su formación se realizó en la Academia de Beisbol del Pacífico, en Mazatlán, propiedad de Grupo ARHE, donde recibió entrenamiento especializado desde 2022.

Con solo 16 años, Castelo ya debutó en la Liga Mexicana de Beisbol con los Leones de Yucatán y ahora ha dado otro paso importante en su joven carrera.