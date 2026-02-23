Ramón Urías, beisbolista mexicano surgido de los Diablos Rojos, firmó contrato por un año con los St. Louis Cardinals de cara a la temporada 2026 de la MLB, con opción para extender su vínculo en 2027.
A sus 31 años de edad, el sonorense suma seis campañas en Grandes Ligas, 50 cuadrangulares y un Guante de Oro obtenido en 2022 con los Orioles.
Su versatilidad defensiva y experiencia lo convierten en una pieza clave para los Cardinals, su tercer equipo en la liga.
Ramón Urías jugará en su tercer equipo de la MLB
Ramón Urías jugó en el 2025 con los Orioles y los Astros de la MLB, suma 50 cuadrangulares en seis temporadas en las Grandes Ligas y versatilidad defensiva fue suficiente para ser firmado por los Cardinals
- Ramón Urías ha jugado la mayoría de sus 541 partidos en Grandes Ligas en la tercera base, con 371 juegos y 310 aperturas.
- Ganó un Guante de Oro de la Liga Americana en 2022 con los Orioles jugando la tercera base.
Ramón Urías, de Sonora a las Grandes Ligas de la MLB
Ramón Urías nació en Magdalena de Kino, Sonora, y desde pequeño jugó beisbol junto con su hermano Luis, quien también está en la MLB.
Ramón fue firmado por los Diablos Rojos del México y fue formado en la Academia de Beisbol Alfredo Harp Helú, en Oaxaca.
- En el 2010, Ramón Urías fue firmado por los Texas Rangers, iniciando su camino en las Ligas Menores de la MLB.
- En 2011 y 2012 jugó en la Dominican Summer League, y para 2013 volvió a préstamo a Diablos Rojos.
- Jugó con los Diablos Rojos del 2013 al 2017, siendo pieza clave en el título del 2014 en la LMB.