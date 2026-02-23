Ramón Urías, beisbolista mexicano surgido de los Diablos Rojos, firmó contrato por un año con los St. Louis Cardinals de cara a la temporada 2026 de la MLB, con opción para extender su vínculo en 2027.

A sus 31 años de edad, el sonorense suma seis campañas en Grandes Ligas, 50 cuadrangulares y un Guante de Oro obtenido en 2022 con los Orioles.

Su versatilidad defensiva y experiencia lo convierten en una pieza clave para los Cardinals, su tercer equipo en la liga.

Ramón Urías jugará en su tercer equipo de la MLB

Ramón Urías ha jugado la mayoría de sus 541 partidos en Grandes Ligas en la tercera base, con 371 juegos y 310 aperturas.

Ganó un Guante de Oro de la Liga Americana en 2022 con los Orioles jugando la tercera base.

Ramón Urías con Diablos Rojos en la LMB (Liga Mexicana de Beisbol)

Ramón Urías, de Sonora a las Grandes Ligas de la MLB

Ramón Urías nació en Magdalena de Kino, Sonora, y desde pequeño jugó beisbol junto con su hermano Luis, quien también está en la MLB.

Ramón fue firmado por los Diablos Rojos del México y fue formado en la Academia de Beisbol Alfredo Harp Helú, en Oaxaca.