El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció que el Gran Desfile Mundialista se mantiene sin cambios pese a movilizaciones en la zona de Reforma.

De acuerdo con la información oficial, este Gran Desfile Mundialista se llevará a cabo el próximo sábado 13 de junio de 2026.

Este evento conmemorará que México es sede del Mundial 2026, convirtiéndose históricamente en el único país en serlo en tres ocasiones tras las ediciones de 1970 y 1986.

Gran Desfile Mundialista en CDMX: horario y ruta de este evento

Las autoridades de la CDMX detallaron que el Gran Desfile Mundialista tendrá lugar el sábado 13 de junio a partir de las 13:00 horas sobre la avenida Paseo de la Reforma.

La ruta que seguirá el desfile será la siguiente:

Punto de salida en la Diana Cazadora

Seguirá 3 kilómetros por Paseo de la Reforma

Vuelta en Fuente de la República

Llegada al Monumento a la Revolución

Gran Desfile Mundialista se mantiene sin cambios pese a movilizaciones en Reforma (Gob CDMX)

Las autoridades de la CDMX detallaron que el Gran Desfile Mundialista tendrá lugar el sábado 13 de junio a partir de las 13:00 horas sobre la avenida Paseo de la Reforma.

El desfile contará con distintos carros alegóricos, cuya intención es mostrar la gran diversidad cultura que existe tanto en la CDMX como en todo México, sede del Mundial 2026.

Además, se mostrarán a los países participantes de esta justa deportiva, siendo la primera edición en albergar a 48 selecciones participantes.