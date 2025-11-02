La investigación sobre la muerte de un fan de Chivas antes del Clásico Tapatío registró un avance significativo con la detención de uno de los presuntos implicados.

El incidente había conmocionado a la afición de Chivas, generado cuestionamientos sobre la seguridad que se tiene en el estado de Guadalajara.

La fiscalía continuará con las investigaciones correspondientes para garantizar que los responsables rindan cuentas por los hechos previos al partido.

Detienen a uno de los implicados en la muerte de fan de Chivas previo al Clásico Tapatío

La Fiscalía de Jalisco logró la detención de José Manuel N., uno de los presuntos responsables de la muerte de un fan de Chivas afuera de un hotel en la avenida Mariano Otero.

El arresto se realizó este sábado 1 de noviembre como parte de las investigaciones por la muerte del fan de Chivas y para esclarecer los hechos previos al Clásico Tapatío.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó en su cuenta de X que además de esta detención, se giraron órdenes de aprehensión contra otras cuatro personas vinculadas con la agresión.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer la participación de cada implicado en el caso que ha conmocionado a miles de aficionados del Rebaño Sagrado.

Se espera que en los próximos días se realicen más detenciones y se avance en el proceso judicial.

En Jalisco el que la hace la paga.

La Fiscalía de Jalisco detuvo ya a uno de los agresores del joven aficionado de las @Chivas que fue asesinado afuera de un hotel en la avenida Mariano Otero.

Se trata de José Manuel N. quien fue detenido este sábado. Se giraron órdenes de… pic.twitter.com/2zVD0DCjpc — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) November 1, 2025

Implicado en la muerte de fan de Chivas estará en la misma cárcel que Omar Bravo

Juan Manuel ‘N’, implicado en la muerte de un aficionado de Chivas, fue trasladado a Puente Grande bajo un fuerte operativo de seguridad.

El traslado se realizó en una patrulla blindada, asegurando que llegara sin incidentes al penal donde también se encuentra Omar Bravo tras ser acusado de abuso sexual infantil.

El imputado fue presentado ante un Juez de Control y Oralidad, quien emitió una orden de aprehensión por homicidio calificado.

Juan Manuel enfrentará próximamente una audiencia para determinar su vinculación a proceso por la muerte de José Eduardo ‘Lalito’ Ramírez Ávalos, de 16 años, ocurrida durante la celebración de la afición de Chivas antes del Clásico Tapatío.