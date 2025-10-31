Armando “La Hormiga” González está imparable en el Apertura 2025 de la Liga MX con Chivas, pues gracias a sus grandes actuaciones y anotaciones se encuentra peleando el título de goleo, por lo que en el Rebaño Sagrado ya le ven futuro y quieren renovarlo.

La directiva de Chivas y la empresa que representa a la Hormiga González ya han tenido acercamientos para intentar cerrar la renovación del jugador mexicano lo más rápido posible, de acuerdo con varios reportes.

La Hormiga González tiene contrato con Chivas hasta diciembre de 2026 y su sueldo no es tan alto como muchos pensarían, por lo que el tema económico también es parte de lo que se negocia con el conjunto rojiblanco debido a que ahora ya es un elemento importante de la plantilla.

¿La Hormiga González seguirá en Chivas? El club ya inicia los trámites para su renovación

La Hormiga González, quien nació en Celaya, Guanajuato, tiene un presente de ensueño con Chivas, pues ha hecho 10 goles en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX y está peleando por el título de goleo frente a extranjeros.

Chivas y Roc Nation Sports, empresa que representa a la Hormiga González, mantienen una buena relación y tienen la intención de que el mexicano tenga un mejor sueldo, mismo que vaya aumentando cada 12 meses, así como que firme un contrato por al menos 4 años más.

La Hormiga González debutó con Chivas en enero de 2024 bajo el mando de Fernando Gago y actualmente registra poco más de mil 500 minutos en la Liga MX con 13 goles en el Rebaño Sagrado.

¿La Hormiga González se irá pronto al futbol europeo?

La Hormiga González ha sido ligado con el futbol de Rusia, sin embargo, reportes confirmaron que hasta ahora no ha habido una oferta formal por el delantero de Chivas por sus servicios.

Por lo que lo más seguro es que firme su renovación con Chivas para seguir demostrando que tiene nivel de Primera División y que puede ser ese delantero letal que necesita el Guadalajara para pelear por títulos.