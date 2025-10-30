El futbol le vuelve a sonreír a Veljko Paunovic, después de su paso por Chivas, Tigres y su polémica salida del Real Oviedo, ya tiene equipo y hasta podría ir al Mundial 2026.
Hace unos días, Veljko Paunovic era entrenador del Real Oviedo, sin embargo, los resultados y su vestuario no lo acompañaron, por lo que aunque tenía contrato hasta 2026, lo despidieron.
Se habló de la posibilidad de que el ex de Chivas y Tigres regresara a la Liga MX, pero tampoco se fue de la mejor manera. Recordemos que su último equipo en México fueron los felinos.
Se comenta que perdió el vestuario, y fue sustituido por Guido Pizarro. Si nos vamos más atrás, con El Rebaño le fue mejor, estuvo a 45 minutos de ser campeón del Clausura 2023, pero precisamente Tigres, le arrebató el sueño.
Veljko Paunovic podría ir al Mundial 2026: Serbia hace anuncio histórico sobre el ex DT de Chivas y Tigres
Fue el 9 de octubre que Veljko Paunovic dejó de ser entrenador del Real Oviedo. En este poco tiempo logró conseguir equipo y es nada más y nada menos que la Selección de Serbia. Su principal objetivo será el de clasificar al Mundial 2026.
De esta forma, Veljko Paunovic regresa a su país después de 10 años. Además, el ex de Chivas y Tigres no es ningún desconocido, pues ya sabe lo que es ser campeón del mundo. En 2015, llevó a su país ganar el Mundial Sub-20.
"El secretario general de la Federación Serbia de Fútbol, Branko Radujko, destacó que Paunović aceptó la invitación con el máximo compromiso y deseo de ayudar a la selección nacional en un momento en que aún existen posibilidades de clasificarse para el Mundial“, publicó la Selección de Serbia.
¿Serbia puede clasificar al Mundial 2026? El complicado camino de Veljko Paunovic
Aquí es donde todo se pone complicado para Veljko Paunovic, bueno, más o menos. Serbia se encuentra en el tercer lugar del Grupo K en las eliminatorias del Mundial 2026. Mismo que comparte con Inglaterra, Albania, Letonia y Andorra.
Serbia se puede olvidar de conseguir el boleto directo al Mundial 2026, pues Inglaterra es el primer lugar y nadie lo va a quitar de ahí. Lo que sí podría lograr Veljko Paunovic es terminar en segundo lugar e ir a los Play Offs.
Los Play Offs se llevarán a cabo del 26 al 31 de marzo del 2026. 16 equipos se pelearán por 4 cupos.