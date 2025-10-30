El futbol le vuelve a sonreír a Veljko Paunovic, después de su paso por Chivas, Tigres y su polémica salida del Real Oviedo, ya tiene equipo y hasta podría ir al Mundial 2026.

Hace unos días, Veljko Paunovic era entrenador del Real Oviedo, sin embargo, los resultados y su vestuario no lo acompañaron, por lo que aunque tenía contrato hasta 2026, lo despidieron.

Se habló de la posibilidad de que el ex de Chivas y Tigres regresara a la Liga MX, pero tampoco se fue de la mejor manera. Recordemos que su último equipo en México fueron los felinos.

Se comenta que perdió el vestuario, y fue sustituido por Guido Pizarro. Si nos vamos más atrás, con El Rebaño le fue mejor, estuvo a 45 minutos de ser campeón del Clausura 2023, pero precisamente Tigres, le arrebató el sueño.

Veljko Paunovic podría ir al Mundial 2026: Serbia hace anuncio histórico sobre el ex DT de Chivas y Tigres

Fue el 9 de octubre que Veljko Paunovic dejó de ser entrenador del Real Oviedo. En este poco tiempo logró conseguir equipo y es nada más y nada menos que la Selección de Serbia. Su principal objetivo será el de clasificar al Mundial 2026.

De esta forma, Veljko Paunovic regresa a su país después de 10 años. Además, el ex de Chivas y Tigres no es ningún desconocido, pues ya sabe lo que es ser campeón del mundo. En 2015, llevó a su país ganar el Mundial Sub-20.

"El secretario general de la Federación Serbia de Fútbol, ​​Branko Radujko, destacó que Paunović aceptó la invitación con el máximo compromiso y deseo de ayudar a la selección nacional en un momento en que aún existen posibilidades de clasificarse para el Mundial“, publicó la Selección de Serbia.

🇷🇸 Вељко Пауновић водиће фудбалску репрезентацију Србије у борби за пласман на Светско првенство 2026. године! 🔥



Шансе за пласман и даље постоје, а управо зато је Вељко Пауновић, заједно са својим стручним штабом, прихватио да предводи национални тим у мечевима против Енглеске… pic.twitter.com/a988sWpJrn — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) October 30, 2025

¿Serbia puede clasificar al Mundial 2026? El complicado camino de Veljko Paunovic

Aquí es donde todo se pone complicado para Veljko Paunovic, bueno, más o menos. Serbia se encuentra en el tercer lugar del Grupo K en las eliminatorias del Mundial 2026. Mismo que comparte con Inglaterra, Albania, Letonia y Andorra.

Serbia se puede olvidar de conseguir el boleto directo al Mundial 2026, pues Inglaterra es el primer lugar y nadie lo va a quitar de ahí. Lo que sí podría lograr Veljko Paunovic es terminar en segundo lugar e ir a los Play Offs.

Los Play Offs se llevarán a cabo del 26 al 31 de marzo del 2026. 16 equipos se pelearán por 4 cupos.